La nuova collezione, celebrata con un cortometraggio, rende omaggio al logo del marchio e alla sua evoluzione

Logo in primo piano. La nuova collezione di Gap rende omaggio all'etichetta del brand e alla sua evoluzione negli anni. Si chiama “Archive Reissue: Logo Remix” e raccoglie i capi iconici di casa: t-shirt, felpe, rugby shirt accuratamente disegnate con i loghi che hanno caratterizzato i decenni di storia del marchio.

Ma non solo capi e accessori. 'Logo Remix' è anche il titolo del film girato per celebrare il lancio della collezione: un cortometraggio che riunisce ed evoca in un momento di gioia, attraverso la musica e il movimento, alcuni dei più importanti remix della cultura, con un richiamo nostalgico alle pubblicità del passato.









Dietro le quinte la camera da presa di Tabitha Denholm - la regista che ha diretto video musicali per Florence and the Machine, Haim e Jessie J - e la direzione delle performance di Tanisha Scott, già nota per i suoi lavori con Beyonce, Drake e Rihanna.

E così mentre la prima, Tabitha, utilizzava tecniche di video di controllo del movimento per giocare con lo spazio e la prospettiva, la seconda, Tanisha, coreografava una sequenza di ballo che include versioni remixate di balli di gruppo come "The Wobble", "Cha Cha" e "Kid-n-Play".

Ad andare in scena una crew di talenti che remixano la cultura creativa attraverso musica, recitazione, commedia, l'attivismo o l'essere una voce forte ed auto-espressiva nella società di oggi. Tra gli altri, la cantante Sza, nominata ai Grammy, e il produttore di Metro Boomin che ha remixato la musica per il film.