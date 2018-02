Si chiama Freetime la prima linea del brand dedicata allo sport e al fitness: il connubio perfetto tra comodità e glamour

Non è certo una novità che l'abbigliamento sportivo, un tempo destinato esclusivamente a dure sessioni di allenamento in palestra, sia ormai diventato parte integrante e, in alcuni casi, persino alleato prezioso, dei look più cool anche nel tempo libero.

Non è un caso che un brand giovane e dinamico come FORNARINA, abbia dedicato proprio al fitness una nuova linea Athleisure, Freetime, che concilia alla perfezione l'esigenza di comfort assoluto alla voglia di glamour.

La collezione, realizzata interamente in Lycra, è composta di capi comodi, versatili e colorati. La soluzione ideale per chi non vuole rinunciare a un tocco stiloso dal mattino alla sera.

Felpe con cappuccio e t-shirt over da portare sopra ai leggings ma anche gonne e abitini stretch giocati sulla fantasia tie-dye o su nuance vitaminiche come arancio, giallo, viola, fucsia e rosso, in grado di donare all'istante una sferzata di energia e buonumore anche alla giornata più grigia.

Ecco i nostri 15 pezzi preferiti della FREETIME, selezionati per voi: