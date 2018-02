Un fiore ma non solo. La camelia della maison - simbolo di eleganza e semplicità - è la protagonista della nuova linea di gioielli presentata dalla nuova ambasciatrice con 5 short movies

This is not a flower. La camelia bianca di Chanel, iconica della maison della doppia C, non è semplicemente un fiore. È un simbolo di eleganza e raffinatezza senza tempo che incarna il desiderio di liberarsi degli ostacoli, delle paure.

Presa in prestito, per opera di Mademoiselle Coco, dalla moda dell'uomo che all'epoca usava portarla all'occhiello della giacca, è la materializzazione del coraggio di infrangere le regole, quelle comuni, e di inseguire le proprie.

Quando quella camelia si veste d'oro, giallo o bianco, e di diamanti incastonati diventa emblema di audacia, indipendenza e irriverenza.





Orecchini, anelli, orologi 'segreti', bangle e bracciali, dalle linee sensuali e sinuose: è la 'Camélia Collection", interpretata da Alma Jodorovsky, nuova musa del direttore creativo Karl Lagerfeld - ma anche attrice, cantante e ambasciatrice della casa di moda con cui condivide anche le origini francesi.

Alma è la protagonista degli scatti che vedete e di cinque cortometraggi che raccontano proprio la voglia di liberarsi dai soliti clichè. Scopriteli in anteprima:





Chanel Camélia: Embrace

Chanel Camélia: Swim

Chanel Camélia: Ride

Chanel Camélia: Garden

Chanel Camélia: Bath