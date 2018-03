La maison si avvale della piattaforma del colosso dell' e-commerce del lusso per ampliare la sua presenza online. Una liaison che punta a 'coccolare' ancora di più i clienti affezzionati del marchio della doppia C

Quando una maison di moda storica e dal fascino "blasonato" incontra con un colosso dell'e-commerce, nasce qualcosa di molto innovativo. I protagonisti della 'storia' sono Chanel e Farfetch.com che si alleano per sviluppare nuovi servizi digitali in e out store e una customer experience personalizzata che unisce il mondo virtuale all'esperienza reale in boutique.

Tra questi sono previste delle applicazioni per gli smartphone che consentiranno ai clienti più affezionati di segnalare online preferenze e taglie ancor prima di entrare in boutique, in modo da sentirsi riconosciuti dai commessi e farsi 'coccolare' ancora di più.

Nessun cambio di rotta dunque per la casa di moda dalla doppia C che, a eccezione degli altri marchi del lusso, non si è mai aperto alla vendita online dei suoi capi di abbigliamento e accessori (ad eccezione di profumi, cosmetici e occhiali) ma, che entrando come socio di minoranza nell'e-tailer inglese si avvarrà della sua piattaforma per corredare i suoi prodotti di un'assistenza ancora più precisa e profilata, arricchendo e incrementando così il rapporto con i clienti.