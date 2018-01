Kim, Khloé, Kourtney, Kendall e Kylie sono le protagonista della nuova adv del brand, ultimo capitolo del progetto Our family.#MYCALVINS

We are family: Kim, Khloé e Kourtney Kardashian al fianco di Kendall e Kylie Jenner posano tutte insieme appassionatamente, come in un ritratto, per la campagna Primavera-Estate 2018 di Calvin Klein, Underwear e Jeans.

Leitmotiv dell'adv - che rappresenta il nuovo capitolo del call to action #MYCALVINS del brand dal titolo Our Family. #MYCALVINS - non a caso, la famiglia unita, gli affetti e i diversi modi in cui i componenti stessi – a prescindere che siano di sangue o meno – possano legarsi e avvicinarsi gli uni agli altri.





Le sorelle Kardashian-Jenner posano in intimo, in canotte o in total denim davanti all'obiettivo del fotografo Willy Vanderperre, i cui scatti vanno ad aggiungersi a una serie di lanci di campagne iniziata lo scorso novembre con artisti come Solange, Kelela, Dev Hynes, Caroline Polachek e Adam Bainbridge dei Kindness, e più di recente con i figli di Cindy Crawford, i giovanissimi modelli Kaia e Presley Gerber.

La campagna durerà per tutta la stagione e gli artisti ritratti rappresenteranno un ponte stilistico, musicale e culturale che unisce varie generazioni, porteranno le loro storie in vita all’insegna di “Our Family” . E la famiglia resterà al centro della scena.