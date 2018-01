Le immagini scattate dal fotografo per Benetton, dagli anni 80 a oggi, sono esposte a Firenze fino al 21 gennaio in occasione di Pitti Bimbo

Quarant'anni di collaborazione e la passione per i bambini. La liaison di vecchia data tra United Colors of Benetton e il fotografo Oliviero Toscani si materializza in un'esposizione fotografica che racchiude in sè gli scatti realizzati dagli anni Ottanta a oggi.

Siamo a Firenze in occasione del Pitti Bimbo 2018 e i protagonisti delle immagini raccolte per la mostra sono non a caso i bimbi ritratti in alcune delle più celebri campagne frutto della partnership tra Toscani e Benetton.









Queste e tante altre immagini sono state stampate e incollate su un rullo largo tre metri che, come l'elica di un dna, è stato srotolato tra le colonne del cortile di Palazzo Strozzi: location della rassegna, che sarà in scena fino al 21 gennaio.

Il rullo termina con le fotografie scattate da Toscani per l'adv della Primavera-Estate 2018 che mette in primo piano una collezione ispirata alle origini del brand: design pulito ed essenziale, tripudio di colori, esaltazione della praticità.