La top model torna a essere il volto del brand Made in Italy per l'advertising della Primavera-Estate 2018 scattata da Steven Meisel.

Uno dei volti più "gettonati" del momento e un fotografo di punta sono la combinazione vincente per uno shooting di successo. Lo sa bene Max Mara che ancora una volta ingaggia Bella Hadid come testimonial di una sua campagna. Gli scatti sono di Steven Meisel che immortala la modella americana con la nuova collezione di borse e accessori realizzata per la Primavera- Estate 2018.

L'esordio della liaison tra la minore delle sorelle Hadid e Max Mara risale all’Autunno-Inverno 2017 e segue la collaborazione con Gigi che aveva già posato per la Primavera-Estate 2017.



Sia in look total white dalla linea oversize sia fasciata in un tubito a quadretti bianchi e neri, Bella si accompagna sempre alla nuova linea di accessori del marchio Made in Italy, comtemporanea, pratica e dal design funzionale.

Scoprite gli scatti nella gallery: