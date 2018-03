Un'ode agli artisti del Novecento e alle loro vite piene di meraviglia. È la nuova collezione lanciata dalla it-girl Alexa Chung con il suo brand.

La celebrazione dell'arte, del lavoro artigianale e l'espressione di se stessi. Il modernismo intellettuale e la letteratura. E ancora il gruppo di Bloomsbury, gli artisti inglesi del quartiere londinese omonimo degli anni 20. Sono tante le ispirazioni alla base della Virginia Collection, la quarta collezione di ALEXACHUNG, il brand della it-girl inglese da cui prende il nome.

Ecco allora colli perkins over avvolti in vortici di ruches, completi pigiama di lussuoso jacquard e paisley sontuosi che fanno contrasto con larghi abiti in stile grembiule, salopette dalla linea morbida e schizzi di vernice sul denim.

Gli impermeabili sia crema che verde muschio, sembrano pensati apposta per le tipiche giornate di pioggerellina inglese. E poi ci sono i ricami floreali, i completi in lino avorio ispirati al romanzo 'Ritorno a Brideshead', gli abiti longuette dalla linea 'conservatrice' si fanno contemporanei.

Su T-shirt e felpe spuntano stampe che ricordano copertine di libri con scritte come "Work of Art", "Tawdry Details" e "Put a Spell on You'' ispirato alla letteratura del tempo. Perchè la linea Virginia Collection è un'ode agli eroi non celebrati e poi ai pittori, agli scrittori, agli scultori le cui vite erano, e sono tuttora, piene di meraviglia.