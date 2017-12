Victoria non sbaglia un colpo! Ecco i must have per replicare la sua mise perfetta.



Lo stile di Victoria Beckham, questo non è certo un segreto, ci ha conquistato già da tempo. Merito senza dubbio del suo talento nell'essere sempre sobria e femminile al tempo stesso.

In una parola: chic.





Non fa eccezione la mise che vi proponiamo oggi: una soluzione sofisticata che gioca sul connubio del nero in versione "see-through" e del sofisticato burgundy. Da sfoggiare per una serata speciale o, perché no, proprio durante le feste natalizie per un risultato super.

I pezzi must per riprodurre fedelmente il suo outfit? Una camicia see-through, una gonna in chiffon svolazzante, pumps in suede in coordinato e una borsa a mano in pelle. Per un tocco in più aggiungete un orologio prezioso e sarete assolutamente perfette.





SAINT LAURENT Camicia in chiffon trasparente.

Credits: mytheresa.com

DEREK LAM Gonna asimmetrica con balze sul fondo.

Credits: farfetch.com

GIANVITO ROSSI Pumps in suede.

Credits: mytheresa.com

TRUSSARDI Borsa a mano Tuc in pelle nera.

Credits: trussardi.com

TISSOT Orologio da donna Le Locle.

Credits: tissotwatches.com

GIORGIO ARMANI Occhiali da sole con lenti arrotondate.

Credits: armani.com