Victoria Beckham ci suggerisce come sfoggiare la gonna lunga in versione daily e super chic



Indossare la gonna lunga anche di giorno non è sempre semplice, specialmente se non si tratta di occasioni particolari.

In realtà il segreto è quello di sdrammatizzarla ad hoc con i capi giusti e portarla con disinvoltura (l'atteggiamento come sempre è fondamentale) come fa la designer (ed ex Posh Spice) Victoria Beckham.

















Victoria punta su una gonna plissé, modello tra i più amati in assoluto ormai da diverse stagioni, declinata su una sfumatura intensa di blu.

E la abbina con le calde nuance cammello del pullover a dolcevita e degli stivali in pelle.

Gli accessori must have su questo look? Una tracolla in pelle burgundy, che con queste tonalità si sposa alla perfezione e regala un tocco deciso all'insieme, e un paio di occhialoni scuri.

Ecco i pezzi giusti da scegliere per rubarle l'idea.









Gonna lunga plissé SACAI.

Credits: farfetch.com





Pullover in lana a dolcevita VALENTINO.

Credits: mytheresa.com





Tracolla in pelle burgundy con catena metallizzata BALENCIAGA.

Credits: mytheresa.com





Stivaletti di pelle con tacco TOD'S.

Credits: mytheresa.com





Bracciale Love CARTIER.

Credits: cartier.it





Occhiali da sole con lenti specchiate DIOR.

Credits: dior.com