Il velluto a coste torna alla ribalta e regala al look un tocco anni 70 davvero speciale

Direttamente dai favolosi anni 70, torna la tendenza "corduroy", ossia quella che vede protagonista il mitico velluto a coste.

Da sperimentare anche in versione total look, proprio come ci suggerisce la bella Kate Bosworth!





L'attrice australiana sceglie un completo composto da giacca oversize e pantaloni palazzo, in velluto a coste color cognac, e lo sdrammatizza con una t-shirt in cotone stampato.

Perfetti su questa mise un paio di stivaletti con tacco alto, magari giocati sulle nuance del burgundy, una borsa capiente in pelle cuoio e un orologio dal design maschile.

Ecco i pezzi giusti su cui puntare per rubarle l'idea.





PRADA Blazer lungo con tasche profilate in pelle.

Credits: net-a-porter.com

PRADA Pantaloni ampi in velluto a coste.

Credits: net-a-porter.com

ALEXACHUNG T-shirt di cotone con scritte.

Credits: net-a-porter.com

TRUSSARDI Gita Bag in pelle.

Credits: trussardi.com

SAINT LAURENT Ankle boots con tacco alto.

Credits: net-a-porter.com

BULGARI Orologio in acciaio e oro rosa della collezione B.zero1.

Credits: bulgari.com