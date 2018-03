Lo spolverino bianco più chic di stagione? É quello sfoggiato da Meghan Markle alla prima uscita pubblica con la Regina...



Pioggia di flash sulla famiglia reale inglese in occasione del Commonwealth Day a Westminster Abbey. Ma i più copiosi di tutti sono stati quelli diretti verso Meghan Markle e il suo fidanzato, il Principe Harry.

La coppia, che convolerà a nozze nel mese di Maggio, è riuscita a rubare la scena persino ai tanto amati William&Kate.

Il look scelto dall'ex attrice di "Suits" per l'occasione, la prima uscita pubblica con la Regina Elisabetta, ci regala lo spunto perfetto per le cerimonie primaverili più chic (cresime, comunioni e battesimi in primis).









Meghan ha scelto uno spolverino bianco della designer inglese Amanda Wakeley e un tubino blu navy, la combo ideale per un risultato sobrio e raffinatissimo.

Gli accessori? Coordinati all'abito, che domande! Pumps in suede blu e una pochette di pelle.

Ecco i suggerimenti per uno shopping mirato.





Spolverino bianco con fascia di raso in vita AMANDA WAKELEY.

Credits: amandawakeley.com







Cappottino bianco in panno MANGO.

Credits: shop.mango.com

Tubino con ruches sulle maniche ROLAND MOURET.

Credits: net-a-porter.com





Tracollina in pelle con catena dorata MULBERRY.

Credits: mulberry.com







Pumps in velluto blu MANOLO BLAHNIK.

Credits: manoloblahnik.com





Basco bianco in lana DON.

Credits: luisaviaroma.com