In visita ad Edimburgo, Meghan sfoggia un coat scozzese nei toni del verde super chic!



Sarà forse perchè sta per sposare il Principe Harry e inizia a "familiarizzare" con usi e costumi del Regno Unito? O perchè il suo stile è sempre aggiornato sulle tendenze più cool?

Fatto sta che il tartan, la classica stampa scozzese a quadri, ha ufficialmente conquistato Meghan Markle, che l'ha scelto, non a caso, per una visita a Edimburgo con il suo futuro sposo.













L'attrice americana, nota al grande pubblico per il suo ruolo nella serie tv Suits, ha puntato su uno dei capi (e anche su uno dei brand) più iconici quando si parla di tartan: un cappotto lungo a doppiopetto in morbida lana firmato Burberry.

Altro pezzo must del suo look è la borsa, una mini tracolla in pelle giocata sulla stessa nuance di verde del coat, realizzata dal brand inglese Strathberry, ancora poco noto da noi ma che conquisterà presto un'ampia fetta di fashioniste (come vi avevamo già raccontato).

Il resto dell'outfit è volutamente basic: dolcevita in cashmere, pantaloni flare e tacchi alti.

Se anche voi siete state conquistate dal suo look british, eccovi una serie di pezzi per replicare il suo look.









Cappotto lungo in tartan BURBERRY.

Credits: burberry.com





Tracolla East/West Mini in pelle verde STRATHBERRY.

Credits: strathberry.com





Maglia a dolcevita in lana merino FALCONERI.

Credits: it.falconeri.com





Pantaloni ampi a vita alta DIANE VON FURSTENBERG.

Credits: mytheresa.com





Pumps in suede JIMMY CHOO.

Credits: net-a-porter.com





Orologio Boyfriend Tweed CHANEL.

Credits: chanel.com