La protagonista di "Red Sparrow" mixa il blazer maschile con dettagli iper-femminili e il risultato è (sexy) chic

Jennifer Lawrence sbarca in questi giorni nelle sale con l'atteso "Red Sparrow", il nuovo film di Francis Lawrence che la vede protagonista nei panni di killer sexy e letale.

L'attrice, impegnata nella promozione del film tra red carpet esclusivi e photocall, ha sfoderato nelle ultime settimane un look più bello dell'altro.

Una carrellata di abiti da sera in cui mette in mostra la sua sensualità, certo, ma anche alcune mise più sobrie e "mettibili", proprio come questa che vi proponiamo oggi.





Un outfit che mescola in maniera perfetta due capi diametralmente opposti: il blazer lungo d'ispirazione maschile e il minidress iper-femminile che mette in bella vista le gambe.

Un paio di stivaletti con tacco alto e piume e una borsa in pelle nera completano l'insieme.

Ecco i pezzi must da scegliere per copiarle il look!





Blazer lungo SAINT LAURENT.

Credits: mytheresa.com





Abito corto in maglia lavorata FALCONERI.

Credits: it.falconeri.com





Stivaletti di piume CHRISTIAN LOUBOUTIN.

Credits: net-a-porter.com





Borsa in pelle con dettaglio borchie TWINSET MILANO.

Credits: twinset.com





Anello della collezione Gemma MORELLATO.

Credits: morellato.com