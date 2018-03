Come indossare i jeans a vita alta? Con il pullover con i volant, proprio come fa Sienna Miller...



Sienna Miller non sbgalia davvero un colpo: all'ultima fashion week parigina, in occasione della sfilata Louis Vuitton, ha sfoggiato due pezzi must have di stagione, combinandoli alla perfezione e con un risultato super portabile (e tutto da copiare).

Il primo è la maglia con i volant, uno dei modelli più amati del momento, che per la primavera diventa "light" con le versioni in cotone o in maglina leggera.

Il secondo sono i jeans a vita alta, che l'attrice indossa in una variante cropped e più ampia.





E gli accessori? Semplici ma chic: un paio di décolleté pelle con tacco alto e squadrato, e l'iconica tracolla Petite Malle di Vuitton.

A impreziosire il look un paio di orecchini per illuminare il viso e un piccolo anello chevalier.

Infine, dato che manca ancora un po' alla primavera, noi vi consigliamo di aggiungere anche un giubbino in denim per un tocco in stile Seventies: scoprite i nostri consigli di shopping.





Pullover di cotone con volant, LAZZARI.

Credits: lazzarionline.com





Jeans cropped con maxi tasche SEE BY CHLOÉ.

Credits: net-a-porter.com









Tracolla a fiori Petite Malle LOUIS VUITTON.

Credits: it.louisvuitton.com





Pumps di pelle GIANVITO ROSSI.

Credits: mytheresa.com





Giacca di jeans MISS SIXTY.

Credits: misssixty.com





Orecchini della collezione B. ZERO 1 di BULGARI.

Credits: bulgari.com





Anello chevalier in oro giallo LIL MILAN.

Credits: lilmilan.com