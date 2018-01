L'animalier è tra le tendenze più forti della Primavera-Estate 2018: ecco come l'ha interpretata l'attrice Dakota Johnson

La fantasia animalier, e in particolar modo quella leopardata, torna prepotentemente a far parlare di sè all'interno delle collezioni Primavera Estate 2018.

Anche Dakota Johnson non è riuscita a resistere a questa tendenza super glamour. L'attrice, che rivedremo presto sul grande schermo nei panni di Anastasia Steele in "Cinquanta sfumature di rosso" (da giovedì 8 Febbraio nelle sale italiane), ha scelto di puntare su un bel capospalla leopardato e l'ha abbinato in maniera semplice ma impeccabile.





Per indossarlo di giorno senza risultare too much, meglio fare come lei e accostarlo a capi casual e non troppo appariscenti. Perfetti i jeans con risvolto alla caviglia e il pull dal motivo grafico per un mix&match riuscitissimo.

Anche in fatto di accessori è bene non strafare: ricordiamoci che si parla pur sempre di una fantasia che catalizza già di suo l'attenzione, specialmente se declinata su un capo importante come il cappotto.

Via libera quindi a classica borsa in pelle nera, un paio di mocassini bicolor e occhiali da sole scuri, per un tocco sobrio e chic.













