Completi classici, linee sartoriali e nuance sobrie: vi sveliamo il segreto per uno stile che non conosce tendenze

Completi sartoriali, tinte sobrie e layering sofisticato: nel nuovo servizio fotografico troverete l'ispirazione giusta per uno stile chic e senza tempo, che non conosce tendenze e riconosce un'unica parola d'ordine, la classe.

Dai tacchi alti alle mantelle calde in lana, dalla gonna plissé ai cappotti en pendant con i pantaloni a palazzo, senza dimenticare camicie dal gusto retrò e completi dal taglio maschile. Lasciatevi ispirare per la fine dell'inverno e per l'inizio del nuovo anno.

Perché, proprio come diceva Mademoiselle Gabrielle Coco Chanel: la moda passa, lo stile resta.





The effortless chic Top celeste BOSS, top rosso GUCCI, felpa GUCCI, gonna GUCCI, scialle SALVATORE FERRAGAMO, scarpe JIL SANDER





Top CHLOÉ, jumpsuit corta CHLOÉ, leggings SALVATORE FERRAGAMO, giacca CÉLINE, scarpe TORY BURCH





Top SALVATORE FERRAGAMO, pantaloni CÉLINE, giacca BOSS, scarpe SALVATORE FERRAGAMO; total look ALEXANDER MCQUEEN







Abito 3.1 PHILLIP LIM, top DRIES VAN NOTEN, cappotto MOSCHINO, scarpe JIL SANDER





Abito 3.1 PHILLIP LIM, top DRIES VAN NOTEN, cappotto MOSCHINO, scarpe JIL SANDER; top ISSEY MIYAKE, gilet ISSEY MIYAKE, pantaloni ISSEY MIYAKE, giacca BOSS, scarpe JIL SANDER







Cappotto JIL SANDER, pantaloni JIL SANDER, top TORY BURCH, scarpe JIL SANDER







/ 6 Tutte le foto









fullscreen ...

Fotografia: Timothy Smith

Moda: Erin McSherry