Ogni icona di stile ha dei piccoli segreti per risultare sempre impeccabile. Scoprite quali sono quelli di Victoria…

Maestra di stile in passerella come nella vita di tutti i giorni, Victoria Beckham è una delle celebrities che ci regala sempre grandi soddisfazioni in termini di look.

Chic ed eleganti, ma senza risultare mai troppo calcolati, gli abbinamenti che propone possono essere di grande ispirazione per il quotidiano di ogni donna, dall’occasione informale a quella più elegante.



Non vi stiamo dicendo di replicare i look che tra poco vi mostreremo, come spesso ci capita di fare con tante star. In questo caso vogliamo fare di più: vogliamo osservarla bene per provare a carpire qualche piccolo segreto attraverso le foto che la ritraggono.

E facendo tesoro di quanto visto, vogliamo insegnarvi a tradurlo secondo il vostro personalissimo gusto.









1. Trovate il vostro must have





Per lei è il la maglia dolcevita: Victoria Beckham non sei separa mai dal calssico modello "turtleneck", soprattutto nei toni del nero e del blu. Lo abbina ai jeans larghi o skinny o a un paio di pantaloni sartoriali per creare look semplici ma mai sbagliati. Come lei, trovate il vostro pezzo chiave del guardaroba per sentirvi a posto in ogni occasione.





2. La "coppia perfetta", camicia bianca e gonna plissé





Se a ogni occasione che richiede un look elegante finite anche voi nel turbinio del “mi serve un vestito giusto” con conseguente scena d’isteria di fronte all’armadio minacciosamente spalancato, vi forniamo una soluzione vincente. Una camicia, una gonna plissé e un tacco. Lei lo fa spesso, e i risultati sono eccezionali.





3. Osate con i colori





I suoi look sono spesso monocromo, soft e minimal, ma ciò non significa che non le piaccia sperimentare. Giocare con i colori non è facile, bisogna essere un po’ portate e sentirsi a proprio agio. Per una volta azzardare degli abbinamenti particolari e insoliti può far bene, soprattutto all’umore. E dimenticate la regola del “non si abbinano mai più di due colori”, perché non c’è due senza tre.





4. Un abbinamento solo, tante versioni





Come con il dolcevita o chi per esso: quando trovate un abbinamento vincente, che vi fa stare bene, declinatelo il più possibile. Ad esempio partendo dai colori o dalle fantasie: Victoria ama i completi over con pantalone a palazzo. Così facendo la sensazione di nuovo è sempre garantita, pur indossando quel completo che vi fa stare tanto bene.





5. Maxi tacchi "nascosti"







Anche le star hanno qualche piccolo segreto, proprio perché anche loro hanno delle "fisse". Victoria, proprio come tante donne, sceglie un aiutino per "alzarsi": un platform che le dà quei centimetri in più, nascosto proprio sotto i suoi amati pantaloni a palazzo.