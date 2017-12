Dall'abito a farfalla di Zendaya al raffinato longdress bicolor di Rosamund, scoprite con noi i look più belli degli ultimi 7 giorni

Non è venerdì che si rispetti senza la pagella fashion delle star più cool di Hollywood.

Tra i nomi che schizzano in cima alla lista questa settimana ci sono senz'altro Zendaya in versione butterfly nell'abito di Moschino by Jeremy Scott e la splendida Rosamund Pike, super chic nel longdress bicolor con ruches e inserti plissé di Givenchy.

Presente nella classifica delle Best Dressed of the week anche una delle attrici italiane più brave e stilose del momento: parliamo di Valentina Lodovini che alla premiere di "Coco", il nuovo film di animazione prodotto da Disney Pixar che la vede nei panni di doppiatrice, ha sfoggiato un romantico abito in chiffon floreale firmato N°21.









Zendaya in Moschino by Jeremy Scott.

Rosamund Pike in Givenchy.

Valentina Lodovini in N°21.

Kate Bosworth in Ulla Johnson.

Jennifer Garner in pencil skirt e blusa con volant.

Michelle Williams in Louis Vuitton.

Daisy Lowe in rosso.

Karlie Kloss in David Koma London.

