La classifica degli uomini più stilosi: da jamie Dornan a Harry Styles, 10 nomi molto cool.

Anche gli uomini, nella moda, fanno la loro parte: in attesa della Settimana della Moda Uomo, abbiamo passato in rassegna tutti i nomi di rilievo durante l'anno appena conclusosi per stilare la classifica degli uomini meglio vestiti del momento.



Il focus? Lo stile ovviamente. Non ci sono parametri precisi, non vogliamo premiare per forza i più eleganti o i più modaioli (o meglio, non solo). Semplicemente vogliamo raccontarvi chi sono coloro che hanno dato, secondo noi, prova di un gusto degno di nota. Anche se fatto di scelte bizzarre o impopolari.



Dagli USA all'Italia, ecco chi sono i 10 nomi di rilievo che terremo d'occhio anche nel 2018.















10. Jude Law









Iniziamo dal decimo posto con uno degli attori e sex symbol più amati. Se di recente lo abbiamo visto nei panni (nel vero senso della parola) del Papa, fuori dal set ama sperimentare qualche capo modaiolo. Un bomber in velluto, un pantalone con il cavallo basso e il look è fatto.







9. Milo Ventimiglia









Protagonista delle super premiata serie tv "This is Us", agli occhi di molte ragazze sarà sempre l'indimenticabile Jess Mariano di Una mamma per amica. E anche se ora va in giro in giacca e cravatta (ed è diventato un uomo), quell'allure da ribelle resta. E ci piace da morire.







8. Jamie Dornan









Toglietevi dalla testa il tenebroso Christian Grey di "Cinquanta sfumature" perché chi vogliamo premiare è il suo interprete. Sebbene l'attore irlandese sappia indossare alla perfezione i completi più eleganti e raffinati, la veste in cui lo preferiamo è quella casual. Jeans, maglietta, zainetto in spalla: a noi basta così.





7. Michael Fassbender













Molte di voi lo avranno presente a petto nudo ma, fidatevi, Michael Fassbender merita di essere ricordato anche per il proprio stile. Oltre che per le doti d'attore, ovvio. L'attore tedesco mixa elementi classici, come un pantalone elegante e un mocassino, a polo e camicie fantasia. E poi ci conquista, ancor di più, in jeans, t-shirt bianca e un po' di pelle scamosciata.





6. Il Principe Harry





Specificare il suo essere un principe ci pare quasi inutile. Per lui, oltre all'albero genealogico, parla l'atteggiamento: composto, perfetto in giacca e cravatta, con o senza cappotto.





5. Harry Styles









Da un Harry all'altro il passo è breve. Ma le differenze stilistiche sono enormi. Efebico e di un'altra generazione rispetto al Principe, l'ex voce degli One Direction Harry Styles ama i completi più eccentrici, vagamente anni 70 e con qualche ricamo a completare il tutto.







4. Pedro Pascal













Con Narcos 3 questo è stato sicuramente il suo anno. Pedro Pascal, smessi i panni dell'agente Pena e lasciata la Colombia, sa integrarsi alla perfezione nell'esemplare di uomo contemporaneo che piace. Dal completo alla maglietta con i chinos, non smette di piacerci.







3. Justin Trudeau









Dalla musica al cinema, fino alla politica. Saliamo sul podio con, al terzo posto, il Primo ministro canadese Justin Trudeau. 46 anni, un pensiero politico aperto e liberale, ha lasciato il segno per... la scelta dei calzini. Per lui sono un must, colorati o optical. Un paio più di tutti ha fatto molto parlare: Trudeau si è presentato a un evento ufficiale con i calzini di Chewbecca, personaggio di Star Wars.









2. Ewan McGregor













Passano gli anni ma, per dirla con un luogo comune, il suo stile resta. Superchic sul red carpet, sportivo e talvolta arricchito da dettagli hipster nelle versioni meno mondane, Ewan McGregor merita sempre un applauso. E un secondo posto in classifica.











1. Alessandro Borghi













Primo posto per lui, il nome dell'anno. Dal ruolo di padrino della Mostra del cinema di Venezia al quello (meno vestito) della Napoli Velata di Ferzan Ozpetek, Alessandro Borghi è uno dei talenti di rilievo del cinema italiano. Nelle grazie di Alessandro Michele che lo ha reso uno dei portabandiera del nuovo Gucci, sa mixare pezzi eclettici e forti senza sfigurare.