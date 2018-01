Prima capo "off duty" per eccellenza, oggi must sdoganatissimo (leggete alla voce Armie Hammer): la tuta si prende la sua rivincita.



Se anche voi avete speso sudore e fatica nel convincere il vostro lui che "non si esce in tuta da ginnastica", a meno che non si vada in palestra s'intende, dopo queste foto capirete che ogni sforzo sarà stato vano.

L'attore Armie Hammer, divo del momento grazie al ruolo di Oliver in "Call me by your name", la pellicola di Luca Guadagnino in corsa per gli Oscar 2018, sta seminando il panico tra le detrattrici della classica tuta sintetica.



Negli ultimi giorni ne ha sfoggiate non una, ma 3, e il tutto durante gli impegni di promozione del film.





Un post condiviso da Armie Hammer (@armiehammer) in data: Gen 26, 2018 at 5:09 PST





"New city, new tracksuit" recita un suo post su Instagram, con più di un briciolo di ironia. Nera, rossa, azzurra: da Roma a Londra, passando per Parigi, toglietegli tutto, ma non la sua tuta.













Un post condiviso da Armie Hammer (@armiehammer) in data: Gen 27, 2018 at 3:02 PST

Un post condiviso da Armie Hammer (@armiehammer) in data: Gen 29, 2018 at 6:01 PST

Un post condiviso da Armie Hammer (@armiehammer) in data: Gen 30, 2018 at 3:55 PST

In realtà, va detto che il nostro caro Armie non si è inventato proprio nulla o meglio, ha solo "nobilitato" questo capo sportivo che viene quotidianamente scelto da tantissime star.



La differenza è che quest'ultime, di solito, vengono paparazzate in tenuta comoda durante viaggi o spostamenti "off-duty".







Le star in tuta Airport look perfetto per la modella Bella Hadid.

Credits: SplashNews



Altro viaggio altra tuta per Bella Hadid.

Credits: SplashNews



La tuta non conosce età: eccola su Kris Jenner.

Credits: SplashNews



Charlie XCX con una classica tuta nera a bande bianche.

Credits: SplashNews

Mix&match per Cara Delevingne.

Credits: SplashNews

Altra tuta per Cara Delevingne.

Credits: SplashNews



Pantalone della tuta e t-shirt ed pendant per Sofia Richie.

Credits: SplashNews

Altra tuta per Sofia Richie, in blu.

Credits: SplashNews

Rita Ora in total look Adidas.

Credits: SplashNews



Se queste star e le loro comode tute ginniche vi hanno tentato, ecco a voi qualche piccola proposta da cogliere al volo e da indossare a modo vostro.









Track Jacket SST in stile vintage. Disponibile in 5 varianti colore. ADIDAS

Credits: adidas.it



Track Pants SST, pantalone disponibile in 5 varianti colore. ADIDAS

Credits: adidas.it



Track jacket BB classica in in tessuto piqué. ADIDAS

Credits: adidas.it





Track pants BB in tessuto piqué. ADIDAS

Credits: adidas.it



Track jacket BB classica in in tessuto piqué. ADIDAS

Credits: adidas.it

Track pants BB in tessuto piqué. ADIDAS

Credits: adidas.it



Track Jacket SST in stile vintage. Disponibile in 5 varianti colore. ADIDAS

Credits: adidas.it

Track Pants SST, pantalone disponibile in 5 varianti colore. ADIDAS

Credits: adidas.it

