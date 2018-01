Buoni propositi per il 2018: seguire queste celebrities che faranno parlare



Lasciati da parte i bilanci, iniziamo il 2018 con i buoni propositi. Uno su tutti? Bè, seguire queste star che secondo noi si faranno notare nel 2018.

Parliamo soprattutto di stile: alzi la mano chi non seguirà i gossip sull'abito nuziale di Meghan Markle o chi non vorrà vedere l'evolversi di Kaia Gerber, da modella dell'anno "figlia di" a super star più matura. E ancora, c'è la piccola "Eleven" di Stranger Things che non sparirà affatto, ne siamo certi, e come lei tanti altri nomi del cinema e delle serie tv.



Date un'occhiata a questi nomi e seguiteli con noi in questo anno appena iniziato...











Millie Bobby Brown





Un post condiviso da Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) in data: Dic 28, 2017 at 9:24 PST

Avrete iniziato a conoscerla nella serie tv Netflix Stranger Things e se la prima stagione l'aveva semplicemente "lanciata", la seconda l'ha davvero consacrata rendendola un personaggio dalla fama planetaria. Nata nel 2004, Millie è un'artista polivalente e siamo certi che questa sua caratteristica ci riserverà grandi sorprese per il futuro. Intanto godiamocela nei panni di musa di Raf Simons. E scusate se, a 14 anni, è poco...

(Credit: Instagram @milliebobbybrown)





Sevdaliza





Un post condiviso da SEVDALIZA (@sevdaliza_) in data: Dic 26, 2017 at 3:24 PST

Outsider, intensa e affascinante, Sevdaliza è una cantante e musicista 30enne di origini iraniane. Il suo stile è eccentrico, sperimentale, nel modo di fare musica come nel look.



(Credits: Instagram @sevdaliza_)







Kaia Gerber









Un post condiviso da Kaia (@kaiagerber) in data: Dic 23, 2017 at 11:14 PST

Non conoscete ancora Kaia Gerber? Strano, dato che nel 2017 non si è parlato che di lei e della sua incredibile somiglianza con mamma Cindy (Crawford). Nel 2018 immaginiamo il decollo completo della sua carriera come "Kaia" e non più come figlia di.





Thylane Blondeau









Un post condiviso da Thylane (@thylaneblondeau) in data: Dic 17, 2017 at 2:31 PST

Modella dall'età di 4 anni, Thylane è oggi una sedicenne promessa della moda. Con il suo broncio alla francese e la statura insolita (non arriva al metro e settanta), sembra una Gigi Hadid in miniatura. Preparatevi a vederla su tante passerelle e altrettante copertine.

(Credits: Instagram @thylaneblondeau)









Tallulah Willis









Un post condiviso da tallulah (Youthful Slimelord) (@buuski) in data: Nov 23, 2017 at 10:55 PST

Di recente si è parlato molto di lei, di come abbia avuto la sua rivincita sui bulli che la tormentavano durante l'adolescenza. Cresciuta sentendosi definire "brutta", la terzogenita di Bruce Willis e Demi Moore ha 23 anni ed è super cool. Non solo in apparenza, ma anche nella sostanza.

(Credits: Instagram @buuski)









Meghan Markle









Inutile girargi intorno: questo è il suo anno, l'anno del sì al principe Harry, del bagno di folla e delle copertine dei magazine internazionali. Meghan Markle ha già mostrato il suo lato più chic, calandosi perfettamente nel ruolo di membro della famiglia reale. E noi la seguremo passo dopo passo, senza averne mai abbastanza.

(Credits: Getty Images)









Lady Amelia Windsor





Per chi invece fosse già saturo di notizie sulla futura consorte reale, c'è una nuova "principessa" sulla quale riversare la propria attenzione. Lei è Lady Amelia Windsor, 22enne in prima fila alle ultime sfilate, considerata dalla stampa inglese la più bella del reame. Figlia del Duca George, figlio del primo cugino di Elisabetta, Amelia è la 36esima avente diritto al trono di Inghilterra.













Katherine Langford









Un post condiviso da KATHERINE LANGFORD (@katherinelangford) in data: Ago 14, 2017 at 8:32 PDT

Il 2017 è stato l'anno di Tredici, serie tv di cui Katherine Langford è stata protagonista. Glamorous ma con semplicità, ha quasi 22 anni e siamo certi che la vedremo ancora.

(Credits: Instagram @katherinelangford)









Saoirse Ronan









Il suo nome, difficilissimo da pronunciare, risuona a Hollywood da diversi anni. E questo 2018 inizierà davvero "con il botto" per lei, in quanto candidata a un Golden Globe come miglior attrice in un film commedia (Lady Bird).

Delicata, elegante, ha fatto innamorare moltissimi designer.

(Credits: Getty Images)





Hannah John-Kamen









Da Black Mirror e Game of Thrones all'ultima fatica di Steven Spielberg in uscita nel 2018. In mezzo a questo, per la 28enne inglese, ci sono anche un episodio di Star Wars e il nuovo Tomb Rider. Se il talento non vi basta, il resto lo fanno le sue origini nigeriane-norvegesi.

(Credits: Getty Images)