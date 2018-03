Da Katie Holmes a Kendall Jenner, le celeb amano molto lo stile marinière. Tra righe, completi bianchi & blu, bluse con colletti a contrasto e caban dai bottoni dorati, impariamo dalle celebrities a vestire à la marinara

Da sempre cifra stilistica di chi ama un genere di casual molto raffinato, lo stile navy è un passepartout intramontabile. E non si tratta di un evergreen da fare sbocciare addosso solo a bordo di yacht e barche a vela, aspettando di godersi il tramonto del sole che sparisce nel mare: vestirsi alla marinara è un must soprattutto in città. Anzi: sceglierlo come dress code da città è uno dei primi accorgimenti da seguire per non rischiare l’effetto-skipper.

Ottime maestre di stile da cui imparare la lezione del perfetto outfit à la marinière sono le celeb a stelle e strisce: righe e stelline, due degli ingredienti basilari della ricetta alla marinara, sono gettonatissime, parola di Kate Hudson che le alterna spesso mantenendo come fil rouge il fil bleu (l’attrice adora il blu navy e lo sceglie in tante occasioni).





Photo Credits: Splash News

Ma non solo le star di stanza a Los Angeles (che davvero hanno salsedine e sole a portata di guardaroba per tutto l’anno) sono amanti del marine style. Il non plus ultra dell’outfit marinaresco è sfoderarlo a New York, come fa Gigi Hadid. La top model adora mixare i capisaldi di questo filone fashion, optando per combinazioni bianco&blu, pantaloni white a vita alta con tanto di bottoni metallici a tema e ovviamente stripes su stripes.





Photo Credits: Splash News

Anche nella cara Vecchia Europa sventola la navy flag. Lo fa addirittura a Buckingham Palace e dintorni, avendo trovato un’ambasciatrice d’eccezione come Kate Middleton.

La Duchessa di Cambridge non disdegna affatto i caban blu, le bluse bianche, i blazer color panna e addirittura i bottoni dorati e gli alamari applicati su cappotti e pantaloni, sfoggiando outfit di ispirazione sailor che le conferiscono un’aria (e un’aurea) ancora più bon ton.





Photo Credits: Splash News

Scoprite con noi tutte le star che indossano lo stile navy:





Il Navy Style amato dalle Celeb Kendall Jenner sfoggia una gonnellina di seta a righe orizzontali e una camicetta en pendant a righe verticali, con rigoroso accostamento marinaresco bianco&blu.

Credits: Splash News

Catherine Zeta-Jones è una delle poche celeb che non pecca in stile poco curato da aeroporto. Eccola all'uscita del gate con pantaloni a vita alta blu navy dotati di bottoni metallici, blazer di panno blu e maglietta a righe bianco-blu.

Credits: Splash News

Gigi Hadid con pantaloni bianchi a vita alta con bottoni metallici, caban blu navy con tanto di spilla a forma di salvagente applicata sul bavero, maglia a righe intrecciate bianco-blu.



Credits: Splash News



Jennifer Garner super casual in aeroporto con un pullover bianco a righe orizzontali blu, in perfetto navy mood.

Credits: Splash News

Kate Hudson con pantaloni blu navy e maglia crop a righe bianche e blu.



Credits: Splash News



Kate Hudson adora anche indossare caban blu, in questo caso dotato perfino dei bottoni dorati tipici dello stile marinaresco DOC.

Credits: Splash News



Kate Middleton con un blazer bianco e pantaloni blu cropped con bottoni d'ottone.

Credits: Splash News

Katie Holmes con un cappotto di lana con taglio trench di colore blu e retrogusto navy.



Credits: Splash News



Kristen Stewart opta per un total white fatto di blazer e pantaloni bianchi.

Credits: Splash News



Anche Margot Robbie sceglie il total white: cappotto corto bianco abbinato a pantaloni white e cropped.

Credits: Splash News

Il Navy Style non è soltanto amato come stile casual: Rachel Zoe indossa un abitino blu navy con dettagli a righe bianche sul red carpet.

Credits: Splash News

