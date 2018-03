Le star in prima fila (e non solo) alle sfilate parigine.



Dopo New York, Londra e Milano, tocca a Parigi chiudere in bellezza il mese della moda.

In una fredda Ville Lumiere, tra modelle, editor, influencer e addetti ai lavori, sono accorse anche loro, le celeb, pronte a scoprire i trend del prossimo autunno-inverno 2018, affollando i front row più cool e le feste più esclusive della Fasion Week.

Da Dior un impavida Cara Delevingne sfidava le basse temperature con un top cropped da brividi e addominali invidiabili, al fianco di Olga Kurilenko, Jasmine Le Bon e Gabriella Wilde.

Alla sfilata di H&M Studio sono state "avvistate" Bianca Brandolini D'Adda, Winnie Harlow e Daisy Lowe mentre da Givenchy Noomi Rapace era in prima fila con l'ex modella e cantante Karen Elson.

Olivia Palermo, stakanovista instancabile delle sfilate, era presente a quasi tutti gli show, in (buona & bella) compagnia del marito Johannes Huebl.

Ma la vera sopresa di queste sfilate sono state loro: Ava Philippe e Dylan Penn, due volti (quasi) nuovi da tenere d'occhio. La prima è la figlia di Ryan Philippe e Reese Witherspoon, la seconda, invece, di Sean Penn e Robin Wright. Due giovani di cui, scommettiamo, sentiremo molto parlare.

Al Gran Palais, trasformato per l'occasione in un bosco, abbiamo visto arrivare Carla Bruni e la riservatissima Keira Knightley, giunte in occasione dello show di Chanel.

Da Miu Miu, invece, la sorpresa è stata in passerella: ad aprire lo show c'era l'attrice Elle Fanning eterea e rock, allo stesso tempo, mentre seduta a rimirarla c'erano gli attori Rami Malek e Melanie Laurent.

Scoprite con noi tutte le celeb presenti alle sfilate parigine.

Paris Fashion Week: le star in prima fila alle sfilate Keira Knightley alla sfilata Chanel.

Credits: Getty Images

Alma Jodorowsky, musa della maison, alla sfilata Chanel.

Credits: Getty Images

Elle Fanning sfila per Miu Miu.

Credits: Getty Images



L'attore Rami Malek da Miu Miu.

Credits: Getty Images

Melanie Laurente da Miu Miu.

Credits: Getty Images



Cara Delevingne da Dior.

Credits: Getty Images



Dylan Penn da Dior.

Credits: Getty Images

Olivia Palermo con il marito Johannes Huebl da Dior.

Credits: Getty Images

Olga Kurilenko da Dior.

Credits: Getty Images



Jasmine Le Bon da Dior.

Credits: Getty Images

Gabriella Wilde da Dior.

Credits: Getty Images

Julia Restoin Roitfeld da Dior.



Credits: Getty Images



Karen Elson da Givenchy.

Credits: Splashnews

Noomi Rapace da Givenchy.

Credits: Splashnews

Olivia Culpo da Nina Ricci.

Credits: Splashnews



Rose McGowan.

Credits: Splashnews

Alexa Chung da Chloé.

Credits: Getty Images



Isabelle Huppert da Chloé.

Credits: Getty Images



Rowan Blanchard da Chloé.

Credits: Getty Images

Ana De Armas all'evento We Love Coco organizzato da Chanel.

Courtesy Press Office

Ava Philippe all'evento We Love Coco organizzato da Chanel.

Courtesy Press Office



Kristen Stewart all'evento We Love Coco organizzato da Chanel.

Courtesy Press Office

Elisa Sednaoui all'evento We Love Coco organizzato da Chanel.

Courtesy Press Office

Kiernan Shipka all'evento We Love Coco organizzato da Chanel.

Courtesy Press Office



Kaya Scodelario all'evento We Love Coco organizzato da Chanel.

Courtesy Press Office





Grimes all'evento We Love Coco organizzato da Chanel.



Courtesy Press Office

Daisy Lowe alla sfilata H&M Studio.

Credits: Getty Images





Caroline de Maigret alla sfilata H&M Studio.

Credits: Getty Images

Bianca Brondolini D'Adda alla sfilata H&M Studio.

Credits: Getty Images

La modella Winnie Harlow alla sfilata H&M Studio.

Credits: Getty Images



Dakota Fanning da Valentino.

Credits: Getty Images



Dylan Penn da Valentino.

Credits: Getty Images

Matilda Lutz da Valentino.

Credits: Getty Images



Ava Philippe da Valentino.

Credits: Getty Images

Naomi Harris da Valentino.

Credits: Getty Images

Olivia Palermo da Roger Vivier.

Credits: Getty Images





Helena Bordon da Roger Vivier.

Credits: Getty Images

Valeria Solarino da Roger Vivier

Credits: Getty Images

fullscreen ...