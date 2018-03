Aspettando di scoprire se vincerà l’Oscar per il suo ruolo da protagonista nel film Lady Bird, ecco gli outfit più interessanti di Saoirse Ronan

La giovane Saoirse Ronan ha davvero tanta stoffa, come dimostra la sua ennesima nomination agli Oscar 2018 come Miglior attrice protagonista (per la sua interpretazione nel film Lady Bird diretto da Greta Gerwig).

Oltre alla stoffa cinematografica, la Ronan si intende anche di un altro tipo di stoffa, meno metaforica: la moda.

Nonostante la giovane età (classe 1994, ndr), questa enfant prodige del grande schermo dimostra un palato raffinato anche in materia fashion.

Da sempre amante dell’haute couture, con una predilezione per Gucci, Louis Vuitton e Versace, Saoirse Ronan è cresciuta molto negli ultimi anni e con lei il suo stile, palesando un’evoluzione progressiva di look sempre più raffinati ed eleganti.

In attesa di scoprire se la classe di questa ventiquattrenne sulla bocca di tutti sarà ripagata anche sul red carpet degli Oscar 2018, ecco gli outfit più belli dell’attrice lanciata, tra gli altri, da Wes Anderson nel film Grand Budapest Hotel.

Scoprite i look più belli di Saoirse Ronan







I look più belli di Saoirse Ronan Saoirse Ronan con un column dress di Antonio Berardi agli Annual Critics’ Choice Awards 2016. Credits: Getty Images



Saoirse Ronan in Calvin Klein al Vanity Fair Oscar Party 2016. Credits: Splash News



Saoirse Ronan indossa un completo con ricami di Coach della Pre-Fall 2018 abbinato a una T-shirt.Credits: Getty Images





Saoirse Ronan indossa una tuta da sera di Emilia Wickstead (della Pre-Fall 2018) e scarpe con zeppa di Aquazzura. Credits: Getty Images

In occasione dei SAG Awards 2018, Saoirse Ronan sfoggia un abito rosa e argento di Louis Vuitton.

Credits: Getty Images

Saoirse Ronan indossa un abito Atelier Versace per i Golden Globe Awards 2018.Credits: Splash News





Saoirse Ronan con un abito di Stella McCartney e un bracciale minimal firmato Jennifer Fisher sul red carpet dei Tony Awards 2016.

Credits: Splash News

Saoirse Ronan con un abito corto di Alessandra Rich, orecchini di Giampiero Bodino e Manolo Blahnik ai piedi. Credits: Splash News

La Ronan indossa un abito di Gucci effetto orientale al Gala del Palm Springs International Film Festival 2017.

Credits: Splash News



Saoirse Ronan con un completo di Calvin Klein e le pumps di Christian Louboutin "Douce du Desert" in occasione dei Film Critics Circle Awards a New York nel 2018. Credits: Splash News

In occasione dei Critics Choice Awards 2018, Saoirse Ronan ha scelto di indossare un abito di Michael Kors. Credits: Splash News

Saoirse Ronan indossa un abito Narciso Rodriguez (della collezione Resort 2018) e scarpe Charlotte Olympia. Credits: Splash News



Semplicità e raffinatezza sono sempre le cifre stilistiche di Saoirse Ronan, sia sullo schermo sia sul red carpet. Credits: Getty Images



Un audace leather touch che ben si abbina al rosso fuoco delle labbra per un outfit che ha lasciato tutti a bocca aperta ai DGA Awards. Credits: Splash News



