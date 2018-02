Si accendono i riflettori sul palco dell'Ariston: scoprite con noi tutti gli abiti di cantanti, ospiti e conduttori di Sanremo 2018



Inizia la 68esima edizione del Festival di Sanremo e come ogni anno eccoci qui con le nostre pagelle dei look.



Sul palco, a fare gli onori di casa, c'è una splendida Michelle Hunziker (da Armani vestita) accompagnata dal direttore artistico Claudio Baglioni e da Pierfrancesco Favino. Un trio insolito per una kermesse che si preannuncia rivoluzionaria. Lo sarà anche in fatto di look? Siamo qui per deciderlo, serata dopo serata, esibizione dopo esibizione.



Data la scarsa presenza di cantanti donne (4 su 20), abbiamo pensato di guardare oltre gli abiti da sera, i tacchi e le paillettes. E abbiamo esteso i nostri voti anche agli uomini del Festivàl.



Ne vedremo e ne vedrete delle belle: avanti con le pagelle, scopriamo chi ha vestito chi e chi, secondo noi, merita il massimo dei voti.



Tutti i look di Sanremo 2018 MICHELLE HUNZIKER in ARMANI PRIVÉ L'arrivo della Hunziker fasciata in questo abito nero dalla profonda scollatura è stata una vera visione. Voto: 10!

Credits: SplashNews

CLAUDIO BAGLIONI in ERMANNO SCERVINO Dalla padrona al padrone di casa. Elegante, a suo agio, simpatico. Voto: 9!



Credits: SplashNews



FIORELLO Elegantissimo in blu, con camicia e papillon. Quasi faticavamo a seguire le sue battute, troppo presi dal suo aspetto da vero gentleman. Voto: 9!



Credits: SplashNews





ANNALISA in DSQUARED2 Scollatura audace, gonna corta e un total black che vince sempre. peccato per le scarpe troppo "pesanti" se abbinate a questo minidress. Voto: 7!

Credits: SplashNews

ORNELLA VANONI in ANTONIO RIVA Vorremmo inizare la frase con "XX anni e non dimostrarli" ma non ci sembrerebbe elegante. il suo abito invece lo è, tantissimo. Voto: 9!

Credits: SplashNews

ERMAL META e FABRIZIO MORO Coppia in nero: la dimostrazione che anche un bel completo giacca e pantalone può essere rock. Voto: 8 (a entrambi).  Credits: SplashNews



MARIO BIONDI Il completo è impeccabile, il papillon nero una vera "chiccheria". Ma le loafers preziose... insomma. Voto: 7!



Credits: SplashNews

THE KOLORS La giacca con le mostrine indossata da Stash e compagni ci ricorda tanto un certo Chris Martin dei vecchi tempi. Voto: 8 (per la citazione).



Credits: SplashNews

NOEMI Basta un pantalone a vita alta con qualche dettaglio particolare e il gioco è fatto. Ci piace! Voto: 8.



Credits: SplashNews





MICHELLE HUNZIKER in ARMANI PRIVÉ Cambio d'abito per la Hunziker: abito midi con corpetto preziosi. Voto: 9!



MAX GAZZÉ in GIANLUCA SAITTO Un po' santone, un po' pascià: andiamo dritti al punto, il suo voto è un 9!



Credits: SplashNews



MICHELLE HUNZIKER in ARMANI PRIVÉ Terzo cambio d'abito per Michelle, che questa volta sceglie paillettes e cristalli all over. Voto: 9!





NINA ZILLI In rete hanno fatto parecchia ironia, definendo l'abito di Nina un abito da sposa (che l'ironia poi dov'è?). Per noi è perfetta. Voto: 9!





FRANCESCO SARCINA Lo stile boho-chic del frontman de Le Vibrazioni sopravvive negli anni. Ma quei pantaloni ci sembrano un po' troppo a vita bassa per essere attuali. Voto: 5!



Credits: SplashNews



MICHELLE HUNZIKER in ARMANI PRIVÉ Ultimo look della serata, un abito degno del red carpet più patinato. Voto: 10 e lode!





