Da Sarah Jessica Parker a Cara Delevingne, non c’è star che non ami sfoggiare il parka. Per indossarlo nel migliore dei modi, abbinandolo con i capi giusti e mixando l’outfit con gli accessori più adatti, impariamo a portarlo come fanno le celebrities



Il parka è un vero must dello stile casual, uno degli evergreen che si trova in ogni guardaroba perché perfetto per tante occasioni.

Capo versatile che si abbina con innumerevoli mise differenti, se c’è un soprabito che va (quasi) con tutto, questo è proprio il parka.

Anche le star di Hollywood e dintorni ne vanno pazze, sfoggiandolo in ogni stagione nelle sue varie declinazioni, a seconda delle coordinate geografiche in cui si trovano.

Coloro che vivono nell’East Coast devono coniugare il freddo con lo stile, motivo per cui lo preferiscono nella variante più tradizionale, quella propriamente detta anorak: imbottitura a prova di gelo, cappuccio peloso e morbidezza allo stato puro.

Da Sienna Miller a Sarah Jessica Parker, chi abita a New York non può che optare per un capo del genere, ottimo per contrastare il rigore glaciale della Grande Mela.

E il parka sui loro outfit newyorkesi è la ciliegina che corona il loro stile metrochic.

Photo Credit: Splash News



Chi invece vive dall'altra parte, nella West Coast, e beneficia del clima mitigato dall’Oceano Pacifico, può permettersi di sfoggiare parka più leggeri.

La versione light dell’anorak è quella gettonatissima in California, dove le star si possono concedere outfit primaverili anche quando le loro colleghe della Grande Mela sono sottozero.

Il quartier generale in cui questo tipo di parka è diventato la divisa ufficiale è Hollywood.

Qui le celebrities dal palato più propenso al grunge style amano indossarlo in svariate occasioni, da quelle ufficiali a quelle più easy.

Una delle fan del parka leggero è l’attrice Lily Collins (britannica d’origine ma di casa a Los Angeles da anni, ndr).

La figlia di Phil è cresciuta a suon di pop, come dimostra non soltanto il suo cognome ma anche il suo impeccabile stile "rockeggiante" che fa capo spesso al parka.

Photo Credit: Splash News

Oltre a quella di Hollywood, anche un’altra "corte" non meno blasonata, anzi, ama questo capo comodo e di tendenza: stiamo parlando di casa Windsor, dove le due dolci metà dei Principi William ed Harry non disdegnano il parka.

Ovviamente da portare non nelle occasioni ufficiali ma semmai nel tempo libero: Meghan Markle lo sceglie spesso per il post yoga mentre per Kate Middleton è il compagno inseparabile durante le scampagnate en plein air.



Photo Credit: Splash News

Scoprite come le celeb indossano il parka:





Parka indossato dalle Celeb in Primavera Sienna Miller indossa un parka abbinato a jeans e sneakers, per un perfetto stile casual.



Credits: Splash News



Sarah Jessica Parker opta per un parka caldo e comodo, abbinandolo a jeans délabré che rendono l'outfit un perfetto concentrato di casual chic.



Credits: Splash News

Nicky Hilton fa shopping indossando un comodo parka verde militare, per uno stile impeccabilmente grunge.



Credits: Splash News



Meghan Markle in tenuta sporty dopo lo yoga.



Credits: Splash News



Malia Obama sceglie un parka bordeaux.



Credits: Splash News

Lindsay Lohan abbina al parka i boots di Givenchy.



Credits: Splash News



Lily Collins sfoggia un perfetto stile grunge-rock composto da parka leggero, T-shirt e leggings.



Credits: Splash News

Lana Del Rey opta per un parka oversize.



Credits: Splash News

Kate Middleton sceglie le varie nuance del marrone (prediligendo il beige-safari) per il suo stile outdoor più avventuroso.



Credits: Getty



Jessica Alba abbina un parka verde militare a un abitino navy casual.



Credits: Splash News

Jennifer Lopez unisce stile, caldo e comodità scegliendo un parka da fine inverno - inizio primavera.



Credits: Splash News

La modella Hailey Baldwin sfoggia un parka style elegante e raffinato.



Credits: Splash News



Anche Dianna Agron non disdegna il grunge touch del parka.



Credits: Splash News

Cara Delevingne sceglie un capo caldo ma al contempo leggero.



Credits: Splash News

/ 14 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...