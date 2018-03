Tutti gli abiti delle star sul red carpet dei 90esimi premi Oscar: scoprite chi ha vestito chi



Si accende il red carpet della notte degli Oscar. Giunti alla 90esima edizione, i premi cinematografici più famosi (e più glamorous) hanno visto arrivare a Los Angeles tantissime star, dai look ovviamente favolosi.

Alla prima occhiata si nota meno nero: se gli ultimi red carpet, in primis quello dei Golden Globes lo scorso gennaio, erano stati interessati dal diktat del total black a sostegno di Time's up (e in segno di protesta), questi Oscar vedono il ritorno di colori, fantasie floreali e luccichii tipici delle dive di Hollywood.



Soprattutto, però, vedono trionfare il bianco. L'esatto opposto del nero: quasi a voler simboleggiare una rinascita, un nuovo inizio dopo il periodo buio e denso di scandali che ha mosso l'industria del cinema in questi ultimi mesi.



Scopriamo tutti gli abiti e, dopo la gallery, i trend che hanno segnato questa 90esima edizione dei premi Oscar.













Gli abiti delle star agli OSCAR 2018 Margot Robbie in Chanel.



Jennifer Lawrence in Dior.



Emma Stone in Louis Vuitton.



Frances McDormand in Maison Valentino.



Saoirse Ronan in Calvin Klein.



Nicole Kidman in Armani Privé.



Jennifer Garner in Versace.



Emily Blunt in Schiaparelli.



Sandra Bullock in Louis Vuitton.



Laura Dern in Calvin Klein.



Gal Gadot in Givenchy.



Viola Davis in Michael Kors, clutch Roger Vivier, scarpe Stuart Weitzman.



Lupita N'Yongo in Versace.



Sally Hawkins in Armani Privé.



Zendaya Coleman in Giambattista Valli e orecchini e diamanti Bvlgari.

Greta Gerwig in Rodarte.



Salma Hayek in Gucci.



Allison Williams in Armani Privé.



Allison Janney in Reem Acra, clutch Roger Vivier.



Mary J. Blige in Versace, clutch Roger Vivier.



Meryl Streep in Dior, scarpe Stuart Weitzman.



Jane Fonda in Balmain.



Elisabeth Moss in Dior, clutch Roger Vivier.

St.Vincent in Saint Laurent.



Whoopi Goldberg in Christian Siriano.



Taraji P. Henson in Vera Wang.



Abbie Cornish in Elie Saab e gioielli Bvlgari.

Elizabeth Chambers (con il marito Armie Hammer)



Gina Rodriguez in Zuhair Murad.

Lindsey Vonn in Christian Siriano.

Camila Alves in Vivienne Westwood.



Mira Sorvino in Romona Keveza.



Molly Sims



Helen Mirren in Reem Acra, scarpe Stuart Weitzman.



Laurie Metcalf

Agnes Varda in Gucci.



Betty Gabriel in Tony Ward.



Eiza González in Ralph Lauren.



Leslie Bibb in J.Mendel



Ashley Judd in Badgley & Mischka e gioielli Bvlgari.



Natalia Lafourcade

Beanie Feldstein in Sachin Babi.



Fatma Al Remaihi

Andra Day in Zac Posen.



Samara Weaving in Schiaparelli e gioielli Bvlgari.



Zoey Deutch in Elie Saab.



Sofia Carson in Giambattista Valli.



Maria Menounos in Celia Kritharioti Couture.



Nancy O'Dell in Mark Zunino.



Wendi McLendon-Covey

Phoebe Waller-Bridge

Sarah Hylan al Vanity Oscar Party in Ermanno Scervino.

TOTAL WHITE



A rompere con la tendenza del red carpet in nero c'è il bianco. L'hanno scelto Laura Dern, Jane Fonda, Margot Robbie e Mary J. Blige. E non solo: anche per Camila Alves, signora McConaughey, l'abito è bianco. E lo è anche per Timothée Chalamet, attore rivelazione dell'anno che ha scelto un completo giacca e cravatta totally white.







COLORE



Tra il bianco e il nero abbiamo visto trionfare tanto colore. Vivo, lucente, dai toni del blu elettrico di Jennifer Garner e Nicole Kidman al giallo sole di Eiza Rodriguez. Per trionfare poi nel fucsia luminoso indossato da Viola Davis.







METAL

Scelta che vediamo su quasi tutti i red carpet è certamente quella del metal. Oro, come lo vediamo su Sandra Bullock, Lupita N'Yongo e Jennifer Lawrence oppure argento, scelto da Gal Gadot, e rosato (con dettagli neri) su Sally Hawkins.



LOOK ECCENTRICI



Il nostro Oscar ai look più "bizzarri" vanno a Whoopi Goldberg, con un maxi abito fiorato, occhiali da sole (e un paio di stivaletti comodi ben camuffati) e a St.Vincent. Per la cantante una scelta audace e cool, ma non certo elegante.