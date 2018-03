Scopriamo insieme i look più belli sfoggiati dalle star nel corso della settimana



Sfida tra principesse (e future spose!) nella lista delle star Best Dressed della settimana.

Da un lato abbiamo Meghan Markle, futura moglie del Principe Harry, che ha indossato un raffinato coat a vestaglia, modello top di stagione, firmato J. Crew (dobbiamo però avvisarvi: è già sold out!).

Dall'altro Charlotte Casiraghi, che ha annunciato proprio in questi giorni le imminenti nozze con il produttore cinematografico Dimitri Rassam. La figlia di Carolina di Monaco si è presentata con il fidanzato ai César con un minidress jacquard della nuova collezione Fall Winter 2018 di Saint Laurent by Antony Vaccarello.

Impossibile non annoverare tra i look più belli quello indossato da Miriam Leone, ospite nel programma di Fabio Fazio "Che tempo che fa": l'attrice ha scelto un abito midi in velluto verde di Gucci con profondo scollo a V e bottoncini a coccinella applicati.





Meghan Markle con cappotto a vestaglia di J. Crew e borsa a mano Altuzarra.

Credits: Splashnews





Dimitri Rassan e Charlotte Casiraghi con un abito della collezione Fall Winter 2018 di Saint Laurent by Antony Vaccarello.

Credits: Getty Images





Miriam Leone in Gucci a "Che tempo che fa".

Credits: Courtesy of Press Office





Alicia Vikander in Louis Vuitton alla prima londinese di "Tomb Raider".

Credits: Courtesy of Press Office





Charlize Theron in Givenchy al Jimmy Kimmel Live.

Credits: Splashnews





Caroline Winberg in Deitas.

Credits: Splashnews





Amanda Seyfried in H&M Conscious.

Credits: Courtesy of Press Office





Rachael Taylor in Derek Lam.

Credits: Splashnews