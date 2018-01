Miriam Leone, Gal Gadot, Zoey Deutch: ecco le celeb che hanno sfoggiato i look più glamour nel corso della settimana.



La mise da sera di Miriam Leone, sexy nel longdress di Gucci dalla scollatura vertiginosa con cristalli applicati indossata in occasione dello show di Roberto Bolle.

Oppure il look daily e super chic di Gal Gadot nel completo rosa shocking firmato Oscar de La Renta.

O ancora, il midi dress candido e femminile di Dior indossato da Zoey Deutch e il raffinato monospalla blu notte di Christian Siriano sfoggiato da Salma Blair.

Ecco a voi le star Best Dressed of the week!

Miriam Leone in Gucci.

Gal Gadot in Oscar de La Renta.

Zoey Deutch in Dior.

Selma Blair in Christian Siriano.

Saoirse Ronan con blazer Calvin Klein.

Jamie Chung in Veronica Beard.

Jordana Brewster in David Koma.

Jessica Chastain in Givenchy.

Jennifer Garner in versione casual.

Sofia Black D'Elia con un look color-block.

