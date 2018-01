13 anni e uno straordinario talento: Millie Bobby Brown, grazie al ruolo nella serie di Netflix, sta diventando una piccola icona "fashion".



Da quando l'abbiamo vista per la prima volta nei panni di Undici, la ragazzina dotata di poteri psichici speciali nella serie tv di Netflix, "Stranger Things" era il 2016 e siamo letteralmente impazzite per lei: Millie Bobby Brown, nata a Malaga da genitori inglesi, è una delle teen star da tenere d'occhio.

Il 2017 è stato decisamente il suo anno: ha conquistato un Emmy come Miglior Attrice non protagonista (la più giovane della categoria!), solcato il red carpet svariate volte e conquistato le cover delle riviste più prestigiose.

Non a caso è finita nel radar dei brand di moda più cool, come Coach o Calvin Klein che l'hanno voluta in front row.

Come accade a ogni adolescente, il suo stile si è evoluto (e ancora lo farà) e in questi ultimi 12 mesi ne abbiamo avuto prova: dai look più semplici, Millie è passata ad outfit più particolari (Rodarte, Kenzo, Valentino, i marchi che ha indossato) corredati da accessori sempri più sofisticati, tacchi compresi.



Il tutto, ovviamente, grazie anche alla guida del suo stylist, Thomas Carter Phillips, che l'aiutata nello scegliere gli outfit più adatti all'occasione, anche tenendo conto della sua giovane età, of course.

Non sono state poche le polemiche, emerse intorno a Millie: è giusto che una ragazzina diventi una star da front row, abbigliata con vestiti d'alta moda, seguita a ruota dalla spinosa questione che tutto ciò comporti una precoce "sessualizzazione" delle adolescenti?



L'ultima è legata proprio all'abito che Millie ha indossato ai Golden Globes 2018, un modello di Calvin Klein con maxi volant ma con profonda scollatura sulla schiena, ha suscitato parecchio buzz in Rete. Troppo audace per una ragazzina?

Quel che è certo è che di ragazzine prodigio e baby star la storia di Hollywood è piena: ricordate le sorelle Olsen? Oppure Dakota ed Elle Fanning? Hanno anche loro solcato il red carpet, il loro look è stato curato da stylist e anche nel loro caso, i brand facevano a gara per vestirle.

Come sempre sta tutto nella giusta misura e nel contesto costruito attorno a un baby o teen actor o actress: Millie, nonostante la giovanissima età, ha i piedi ben piantati a terra e la testa sulle spalle (merito, come ha detto lei stessa, della sua famiglia), e a proposito della moda ha rivelato a InStyle come sceglie cosa mettere: «Tutto quello che indosso, deve ricevere l'approvazione di tutte le persone del mio team, prima fra tutti mia madre. Se poi lei dà l'ok, passa al mio agente e, ovviamente, l'ultimo step è mio padre - e se a lui non piace, allora non lo indosso. Semplicemente va così»!

In attesa di rivederla nella terza serie di Stranger Things (già confermata da Netflix) e, ovviamente, sul tappeto rosso, scopriamo i 10 look più beli di Millie Bobby Brown:























Il chiacchieratissimo abito indossato da Millie ai Golden Globes 2018: un modello con maxi volant firmato Calvin Klein ha creato non poche polemiche per via della profonda scollatura sulla schiena. In questo caso, molto (forse troppo) rumore per nulla.





(Credits: Getty Images)

Grintosa e chic in occasione degli MTV VIdeo Music Awards 2017: abito in tulle plumetis con piccoli pois dorati di Rodarte e boots di vernice.





(Credits: Getty Images)





In total look Gucci: abito con fiocco e martingala, coat con bottoni dorati e, ai piedi, le pumps Luna.





(Credits: Splashnews)





Pronta per una puntata del "Late Show with Stephen Colbert", Millie indossa un completo giacca-shorts del brand GC. Ai piedi indossa gli anfibi di vernice di Stuart Weitzman





(Credits: Splashnews)





Less is more! Ecco Millie nella combo "black & white" più azzeccata di sempre. Perfetti anche i sandali!





(Credits: Splashnews)





In occasione degli Emmy 2017, eccola con un prom dress da sogno: l'abito con ampia gonna in tulle è di Calvin Klein By Appointment.





(Credits: Getty Images)





Dolcevita nero abbinato a un completo composto da giacchina e minigonna in jacquard firmato Giamba.





(Credits: Getty Images)





Una scelta più "audace" ma molto cool: un leather dress di Calvin Klein, abbinato a un paio di scarpe bianche con tacco kitten. Minimal ma molto chic.





(Credits: Getty Images)











Deliziosa con un abito in tulle tempestato fa piccole piume di pailletes di Jenny Packham e sandali coordinati di Sophia Webster in occasione dei Golden Globes 2017.





(Credits: Getty Images)





Romantica e "very cool" con bomber ricamato, top cropped in velluto e pantaloni ampi con stampa floreale, tutto Rodarte. I sandali, impreziositi da cristalli, sono di Giuseppe Zanotti.





(Credits: Splashnews.com)