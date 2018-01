Look rosso fiammante per la showgirl che presnterà Sanremo 2018.



Michelle Hunizker condurrà l'edizione 2018 del Festival di Sanremo con Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni, in onda dal 6 al 10 febbraio su Rai 1.



La spumeggiante conduttrice tornerà quindi sul palco dell'Ariston dopo 11 anni e noi già pregustiamo i look favolosi con cui la vedremo scendere i gradini della celeberrima scalinata. Sceglierà di indossare capi della maison "di famiglia", in total Trussardi, o spazierà con le creazioni di più stilisti?

Per ora non abbiamo ancora notizie certe e altro non ci resta che ccontentarci dell'outfit scelto per la conferenza stampa di presentazione: jeans a zampa, camicia stampata e un fiammante trench rosso (tutto Trussardi) en pendant con decolleté e smalto.

In particolare il trench in pelle rouge è già entrato di dirtitto nelle nostre wishlist di primavera!

















Un look giocato sulla semplicità e pezzi must di stagione ma con quel twist frizzante che ben si addice alla showgirl svizzera, entrata ormai da tempo nel cuore del pubblico italiano.



Per noi come inizio è già un "Sì", non ci resta che augurarle "in bocca la lupo", Michelle!