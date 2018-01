Come si sono vestite le star questa settimana? Ecco una carrellata dei look più chic: da Meghan Markle ad Angelina Jolie

Che cosa accomuna Meghan Markle e Angelina Jolie? Semplice: uno stile femmilie, sobrio e chic che si riflette anche nelle mise indossate dalle due nel corso della settimana.

Meghan punta su un cappotto grigio sartoriale di Smythe, un pull nero di Marks and Spencer e pantaloni eleganti di Burberry.

Angelina, al photocall dei Foreign Film Symposium in occasione dei Golden Globes, ha indossato un outfit dal fascino ladylike firmato Falconeri: gonna midi in lana, camicia bianca e maxi scialle in cashmere. Ma non sono state le sole a "brillare" questa settimana!

Scoprite chi sono le altre Best Dressed of the week.





Angelina Jolie in Falconeri.

Meghan Markle con pullover Marks and Spencer, pantaloni Burberry e coat Smythe.

Rooney Mara in Givenchy.

Allison Williams in Cushnie et Ochs.

Amber Heard in Georges Hobeika.

Diane Kruger in Chanel.

Greta Gerwig.

Jordana Brewster in Naeem Khan.

Victoria Justice in Michael Cinco.

Rachel Brosnahan in Christopher Kane.

Penelope Cruz in Stella McCartney.

Nicole Richie in Dries van Noten.

Nikki Reed in Azzi & Osta.

Lea Michele in Elisabetta Franchi.

