I mille volti, e i tanti look, dell'attrice australiana candidata agli Oscar 2018. Scoprite chi è, e come si veste, Margot Robbie



Avrete iniziato a notarla appena quattro anni fa nell'acclamatissimo The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, al fianco di Leonardo Di Caprio, e per Margot Robbie il 2018 si prospetta sfavillante. La bionda attrice australiana, classe 1990, è infatti una delle candidate agli Oscar per il ruolo di protagonista nel film I, Tonya.

Se sul grande schermo la vediamo cimentarsi in un triplo axel, vestendo "i pattini" della celebre Tonya Harding, sui red carpet che la vedono protagonista la vediamo esibire uno stile che ci piace molto.

Dal lungo al corto, dal casual all'elegante ipersofisticato: la Robbie è amata da molti designer, tra i quali Alessandro Michele per Gucci e Miuccia Prada, mantenendo però un preciso filo logico tra un abito e l'altro. Sul tappeto rosso c'è infatti un copione che si ripete, coerente: le piacciono le forme sinuose, gli abiti che mettono in risalto il punto vita, le applicazioni preziose ma anche lo splendore pulito e semplice della seta.



Le versioni corte sono più rock: minidress e tacco 10, shorts in pelle e stivaletti.



Questa è solo una piccola anticipazione perciò, venite con noi alla scoperta dei suoi look più belli.







Total black, ma non troppo. Quando la scelta ricade sul nero c'è sempre qualche piccolo tocco lucente: dall'argento floreale ricamato su gonna e polsi o sui lati di un velluto scollato a V, ai piccol dettagli gioeillo delle spalline con ruches.





Bianco candido o quasi: dalla seta liscia e delicata alle applicazioni, come piume e cristalli. Per completare una clutch rigida in tinta con l'abito.







Non solo abiti da sera ma anche minidress. In bianco bouclé Chanel oppure in nero, in velluto, con spalline scolpite per un effetto rock.





Se c'è una stampa che indossa spesso è senza dubbio quella floreale. In chiave bucolica, con maniche a sbuffo oppure in stile vintage, con colletto, bottoni e lunghezza midi.





Che Margot avesse un'anima rock lo avevamo capito. E ovviamente con un tocco di pelle nera non può che emergere ancora di più questo suo gusto, dalla minigonna cocn gli stivaletti agli shorts con tacco 10.





Anche le star seguono le tendenze: canotta bianca e abito slipdress con spalline sottili. La stampa tartan e gli anfibi regalano un tocco grunge al look.





Una gonna a tubino ed è subito effetto ladylike. Per il giorno, con una t-shirt a righe, per la sera con un dolcevita nero (e una lunghezza in caviglia).





Chiudiamo in bellezza con ciò che fa brillare davvero le star sul red carpet. Lamé, paillettes: comunque lo si voglia replicare, l'effetto sparkling è sempre una sicurezza.