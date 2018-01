Elegante e ladylike come Kate Middleton o casual-chic come Kendall Jenner? Scoprite con noi chi sono le star "best dressed" della settimana

Non potrebbero essere più diverse. Ma ad accomunarle c'è "quel certo non so ché" nel vestire, seppur con stili e scelte di look differenti.

Stiamo parlando della Duchessa di Cambridge, Kate Middleton e della new entry della Casa Reale, Meghan Markle. Impegnate entrambe in occasioni ufficiali questa settimana, hanno sfoggiato due look molto diversi ma ugualmente chic: la prima ha scelto un coat color corallo dall'allure bon ton, mentre la seconda ha optato per un rigoroso "total black".

Ma non sono state le sole a colpirci con i loro look e a entrare nella classifica delle Best Dressed della settimana! Con loro c'è anche la top americana Kendall Jenner, neo testimonial di Tod's con dolcevita marrone, pants bianchi e mocassini.

E poi nomi come Margot Robbie, semplicemente divina nell'abito cipria firmato Rodarte, impreziosito da gioielli Messika, Dakota Fanning nel monospalla in chiffon di Givenchy, Kerry Washington nel gown dress di Michael Kors, e tante altre. Scopritele con noi.





Kate Middleton con tubino cipria e cappotto bon ton.

Credits: Splashnews

Meghan Markle, in viista a Cardiff, ha sfoggiato un look "total black" super stiloso.

Credits: Getty Images

Kendall Jenner in Tod's.

Credits: Splashnews

Margot Robbie in Rodarte e gioielli Messika.

Courtesy of Press Office

Dakota Fanning in Givenchy.

Courtesy of Press Office

Kerry Washington in Michael Kors.

Credits: Getty Images





Garance Marillier in Givenchy.

Courtesy of Press Office

Rosie-Huntington-Whiteley in Stella McCartney.

Credits: Splashnews.com

Mandy Moore in Vika Gazinskaya.

Credits: Splashnews.com

Maisie Williams in Coach.

Courtesy of Press Office

Kylie Minogue in completo satin a righe.

Credits: Splashnews

Kate Moss in total black.

Credits: Splashnews

Kate Bosworth in Stella McCartney.

Credits: Splashnews