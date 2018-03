Nella pellicola, nei cinema italiani da oggi, è un pericolosissima e seducente killer. Sul red carpet ammalia tutti con look favlosi (e qualche polemica).

Jennifer Lawrence è tornata e l'ha fatto con un ruolo davvero "tosto": in "Red Sparrow", la pellicola di Francis Lawrence, trasposizione cinematografica del libro "Nome in codice: Diva" è una giovane e letale killer al servizio di un'organizzazione segreta.

Nelle ultime settimane Jennifer ha fatto il giro di prime e photocall per presentare la pellicola e l'occasione è stata perfetta per studiare i suoi look. Sul red carpet e fuori ha sfoggiato una serie di outfit davvero strepitosi, sollevando, in un caso specifico, anche un po' di polemica.

Durante la presentazione alla stampa a Londra di "Red Sparrow", Jennifer ha posato per le consuete foto di rito con il cast sulla terrazza dell'hotel che ospitava la conferenza. Nonostante le temperature rigidissime, la Lawrence, imperturbabile, ha resistito senza mezzo brivido, nel suo abito scollatissimo e sensualissimo di Versace, mentre, accanto a lei, i colleghi uomini indossavano cappotti e sciarpe.

Nel gito di poche ore in Rete fioccavano accuse di sessismo un po' ovunque: perchè solo l'interprete femminile del film era in abito (sexy) a congelare, mentre gli uomini erano ben coperti? La solita storia: la bella donna esibita, senza troppi riguardi?

Ma ci ha pensato Jennifer stessa a mettere in chiaro le cose: l'attrice, tra le più attive e impegnate nella causa per la difesa di uguali diritti tra uomini e donne a Hollywood, non è una semplice "bambolina" che accetta tutto quello che le dicono, anzi!

Come ha rivelato in un intervista, sapeva esattamente cosa stava facendo e ha scelto lei stessa di indossare proprio quell'abito, decidendo di mostrarlo in tutto il suo fulgore, senza cappotti o sciarpe, e sopportando, giusto il tempo degli scatti, il freddo londinese.

Insomma, Jennifer, anche quando non è una killer, è davvero una tosta.









Sparkling e fairy, l'abito tempestato di paillettes argento di Dior

(Getty Images)





Sexy con giacca doppiopetto verde militare, minidress e cuissardes in suede.





L'abito dello "scandalo": il chiacchieratissimo e fasciante modello di Versace che ha scatenato le polemiche in Rete (subito ridimensionate dalla stessa Jennifer).









Nuovamente in Dior (Couture) con il modello con gonna in tulle plissé e corpino see through.





Tra una presentazione e l'altra con coat maschile grigio, bag Lady Dior e stivaletti Chloé.





Perfetta con la giacca check, minidress nero e stivaletti Christian Louboutin.





Occhio alle scarpe: eccola con un paio di elegantissime Malone Souliers.





Credits Photo: Splashnews e Getty Images