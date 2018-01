Da Rita Ora da Chanel a Monica Bellucci da Dior, ecco tutet le star in front row a Parigi.



Neanche il tempo di archiviare il capitolo "Moda Uomo" che a Parigi è già tempo di Haute Couture: la Ville Lumiere ha indossato il suo "abito" più scintillante per celebrare le sfilate dedicate all'alta moda.

E per scoprire le creazioni da favola che verranno indossate da alcune fortunate clienti e star mondiali nei prossimi mesi sono arrivate una scia di celeb.

In prima fila da Dior, a osannare la collezione disegnata da Maria Grazia Chiuri, c'erano la nostra Monica Bellucci, Vittoria Puccini, Alexa Chung, Eva Herzigova e la figlia più giovane di Will Smith, Willow. Le stesse star hanno preso parte, la sera, al Grand Bal Surréaliste, un party esclusivo in maschera nella cornice favolosa del Museo Rodin.

Il giorno dopo è stata la volta di Chanel che sotto la cupola del Gran Palais ha richiamato celeb francesi trés chic come Marion Cotillard, Ines de la Fressange e Caroline de Maigret oltre a star internazionali come la cantante Rita Ora o l'attrice Ella Purnell.

Poche ore dopo, tutti da Armani Privé: Re Giorgio ha accolto le sue ospiti con una collezione ispirata al cielo e alle nuvole e creazioni dai colori cangianti. Nel parterre non potevano mancare Diane Kruger, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio e Valeria Bruni Tedeschi.

Haute Couture: i vip alle sfilate di Parigi Marion Cotillard alla sfilata Armani Privé con Re Giorgio.

Sara Sampaio da Armani Privé.

Diane Kruger da Armani Privé.

L'attrice Lake Bell da Armani Privé.



Ella Purnell alla sfilata Haute Couture di Chanel

Rita Ora da Chanel.

Astrid Berges Frisbey da Chanel.

Marion Cotillard da Chanel

Caroline de Maigret da Chanel.

Kylie Minogue da Ralph & Russo.

Natalia Vodianova da Ralph & Russo.

La cantante Pixie Lott.

Kylie Minogue alla sfilata di Schiaparelli.

Bianca Brandolini D'Adda allo show di Giambttista Valli.

Olivia Palermo da Giambattista Valli.

Chiara ferragni da Giambattista Valli.



Olivia Palermo da Dior Couture.

Eva Herzigova da Dior Couture.

Jeanne Damas da Dior Couture.

Vittoria Puccini da Dior Couture.

Olivia Palermo da Dior Couture.

Willow Smith da Dior Couture.

Monica Bellucci al "Gran Bal Surréaliste di Dior".





Aymeline Valade al "Gran Bal Surréaliste di Dior".



Bella Hadid al "Gran Bal Surréaliste di Dior"

