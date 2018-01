Il Madison Square Garden di New York ha fatto da cornice agli Oscar della musica: ecco i look scelti per l'occasione dalle celeb

Cambio di location per la 60esima edizione dei Grammy Awards. Gli attesi Oscar della musica non si sono svolti quest'anno a Los Angeles, come accade di solito, bensì a New York al Madison Square Garden.

Quello che non è cambiato però è stato il glamour che da sempre caratterizza il red carpet di questo evento esclusivo. Le star infatti hanno solcato il tappeto rosso con abiti sontuosi e look curati fin nei minimi dettagli.

A cominciare da Lady Gaga con una jumpsuit in pizzo see-through dall'ampio strascico di Armani Privé. O la collega Miley Cyrus che ha incantato il pubblico nel gown dress di chiffon rosso firmato Zac Posen. Sempre di Zac Posen il midi dress strapless in pelle nera indossato da Katie Holmes, mentre Rita Ora ha scelto un abito a monospalla dallo spacco vertiginoso di Ralph & Russo Couture.

Che ne dite di dare una sbirciatina a tutti gli outfit della serata?

















Grammy Awards 2018: il red carpet esclusivo Miley Cyrus in Zac Posen.

Credits: Getty Images

Rita Ora in Ralph & Russo Couture.

Credits: Getty Images

Camila Cabello in Vivienne Westwood.

Credits: Getty Images



Heidi Klum in Ashi Studio.

Credits: Getty Images

Katie Holmes in Zac Posen.

Credits: Getty Images

Andra Day in Victoria Hayes.

Credits: Getty Images



Anna Kendrick in Balmain.

Credits: Getty Images

Ashanti in Elie Madi.

Credits: Getty Images

Lady Gaga in Armani Privé.

Credits: Getty Images



Cardi B in Ashi Studio.

Credits: Getty Images

Chrissy Teigen in Yanina Couture.

Credits: Getty Images

Erin Lim.

Credits: Getty Images



Hailee Steinfeld in Alexandre Vauthier.

Credits: Getty Images

Janelle Monae in Dolce & Gabbana.

Credits: Getty Images

Jenny McCarthy.

Credits: Getty Images



Julia Michaels in Paolo Sebastian.

Credits: Getty Images

Kristin Cavallari in Alex Perry.

Credits: Getty Images

Maren Morris in Julian MacDonald.

Credits: Getty Images



Eve in Naeem Khan.

Credits: Getty Images

Pink in Armani Privé.

Credits: Getty Images

SZA in Atelier Versace.

Credits: Getty Images



Taylor Spreitler.

Credits: Getty Images

fullscreen ...