Il red carpet si tinge di nero: scoprite gli abiti delle celebrities ai 75esimi Golden Globe



La 75esima edizione dei Golden Globes che vi stiamo per raccontare non è il classico red carpet fatto di sete cangianti e spacchi a cuor leggero.

Mosse dalla protesta contro i soprusi di Hollywood emersi negli ultimi mesi con il caso Weinstein, le attrici che hanno posato per i fotografi lo hanno fatto seguendo un diktat preciso: vestire di nero.



"Why I wear black today" si legge sui profili social di alcune di loro, tra cui Zoe Kravitz: sostenitrici di Time's Up Now, hanno scelto il nero per far sentire la voce del popolo femminile in protesta, alla ricerca di uguaglianza e rispetto sul luogo di lavoro (e non solo).







Un post condiviso da Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) in data: Gen 7, 2018 at 11:22 PST

Aldilà del profondo significato, la scelta del total black si è rivelata un vero incanto per gli spettatori: paillettes, piume (che segnano il ritorno di Angelina Jolie), ricami e tanti pantaloni.

Diamo un'occhiata a tutti i look e fate attenzione: qualcuno non ha rispettato il dress code (e lo scoprirete dopo la gallery).



Golden Globes 2018 red carpet Angelina Jolie



Nicole Kidman



Emma Stone con l'ex tennista Billie Jean King





Dakota Johnson in Gucci.



Il retro dell'abito di Dakota Johnson.



Viola Davis





Alicia Vikander in Louis Vuitton.



Millie Bobby Brown



Natalie Portman e America Ferrera





Diane Kruger in Prada.



Jessica Chastain



Jessica Biel in Dior.





Kerry Washington in Prabal Gurung.



Catherine Zeta Jones in Zuhair Murad.



Christina Hendricks in Naeem Khan.





Salma Hayek e Ashley Judd



Saoirse Ronan



Isabelle Huppert in Chloé.





Sarah Paulson



Kate Hudson



L'attivista Tarana Burke con Michelle Williams



Halle Berry



Alexis Bledel in Oscar de La Renta Resort.



Gal Gadot



Mandy Moore



L'attivista Tarana Burke con Michelle Williams

Claire Foy in Stella McCartney.





Heidi Klum in Ashi Studio.



Amanda Peet



Alessandra Mastronardi in Chanel.





Gillian Anderson in Solace London.



Tracee Ellis Ross



Geena Davis





Elizabeth Moss



Maggie Gyllenhaal



Margot Robbie





Katherine Langford



Eva Longoria



Kelly Clarkson





Madeline Brewer



Ann Dowd



Mariah Carey





Amy Poehler e la regista Ai jen Poo

Alison Brie in Vassillis Zoulias



Issa Rae



Lily James



Octavia Spencer



Gwendoline Christie





Frankie Shaw



Alice Englert



Dove Cameron





Jamie Chung



Connie Britton

/ 53 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

BOCCIATA!





Quando si dice un epic fail. Barbara Meier ha detto no al nero, sì al colore. No alla solidarietà femminile, sì a ricami e piume di struzzo. Ci limiteremo a chiamarlo cattivo gusto.