Scopriamo insieme i look più belli della settimana.

Un'altra settimana è trascorsa all'insegna del glamour per le star. Ma quali sono i look che ci hanno davvero convinto e conquistato al primo sguardo?

Da quello della nostra Giulia Michelini che all'anteprima dell'ultimo film di Muccino "A Casa Tutti Bene" si è presentata con un abito midi con ricami e trasparenze firmato Philosophy di Lorenzo Serafini, a Gigi Hadid paparazzata a New York con un total look della collezione Pre Fall 2018 di Pringle of Scotland.

Tante le celeb ospiti nel front row delle sfilate alla New York Fashion Week. Come Blake Lively nel trench di vernice rossa da Michael Kors o Karlie Kloss in pink da Carolina Herrera.

Scoprite con noi i nomi delle altre Best Dressed of the Week.





Giulia Michelini in Philosophy di Lorenzo Serafini.

Courtesy of Press Office





Gigi Hadid in Pringle of Scotland Pre-Fall 2018.

Courtesy of Press Office





Blake Lively in Michael Kors.

Credits: Splashnews





Karlie Kloss in Carolina Herrera.

Credits: Splashnews





Rosie Huntington-Whiteley con la tracolla in pelle Fendi.

Credits: Splashnews









Olivia Palermo in Cara Mila.

Credits: Splashnews





Natalie Portman in Valentino.

Credits: Splashnews





Greta Gerwig in Gucci.

Credits: Splashnews





Emily Blunt in Michael Kors.

Credits: Splashnews





Ashley Graham in tota black con zainetto Gucci.

Credits: Splashnews





Eva Herzigova in Michael Kors.

Credits: Splashnews





Jourdan Dunn in Michael Kors.

Credits: Splashnews





Nicky Hilton in Alice + Olivia.

Credits: Splashnews