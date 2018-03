Ventisette anni, due genitori famosi (e fascinosi) e una bellezza disarmante: Dylan Penn ha già stregato il mondo della moda (e vi speighiamo come).

Bella come mamma Robin Wright e come papà Sean, Dylan Penn è un mix affascinante di entrambi. Difficile dire se somigli più all'una o all'altro, quel che è certo è che la sua bellezza è davvero disarmante.

Se ne è accorto presto il mondo della moda che le ha spalancato le porte già nel 2014, quando Dylan ha comiciato a posare per Gap e l'anno successivo per l'italianissimo Ermanno Scervino che l'ha voluta come protagonista assoluta degli scatti della campagna Primavera-Estate 2015.

Ventisette anni, capelli biondi, occhi blu e un fisico perfetto, Dylan ha stregato designer e stilisti che non si sono lasciati scappare l'occasione di averla in front row, come Chanel o Chloé.

All'ultima Fashion week parigina era in prima fila da Dior e Valentino, accanto a un'altra giovane "figlia di", Ava Philippe, la primogenita di Reese Witherspoon.

Il suo sogno, però, più che la moda, è il cinema (come mamma e papà) dove ha debuttato in alcune pellicole indipendenti e in una piccola parte in Elvis & Nixon.

Noi speriamo che non abbandoni così presto il fashion system in favore del grande schermo, sarebbe un peccato, no?

Ecco i look più belli sfoggiati da Dylan Penn negli ultimi anni:

In total look Dior con maglia dolcevita, gonna in pizzo "see-through" e slingback alla sfilata della maison.

(credits: Getty Images)







Per lo show di Valentino, Dylan ha indossato un look dal sapore Eighties: minidress blu elettrico e stivali in suede con bochiette (tutto Valentino).

(credits: Getty Images)







Super chic con il completo color tabacco di Bottega Veneta allo show del brand italiano a New York.

(credits: Getty Images)







Accanto alla mamma, l'attrice Robin Wright, con un abito nero scintillante e sandali a listini.

(credits: Getty Images)







E sul red carpet con il papà, l'attore Sean Penn, in una creazione firmata Armani Privé.

(credits: Getty Images)







In Balmain per H&M, alla presentazione della design collaboration.

(credits: Getty Images)







Agli Hugo Boss Prize 2016 Dylan ha indossato un look del brand americano in tweed muticolor e sandali a listini neri.

(credits: Getty Images)







In look "black" firmato Chloé alla sfilata del marchio a Parigi.

(credits: Getty Images)







Con un abito "austero" firmato Chanel.

(credits: Getty Images)