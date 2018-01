Citazioni glam anni 70, dettagli da rocker e look provocatori: lo stile di Damiano, leader dei Måneskin

Rivelazione di XFactor 2017 come voce ma anche come look, Damiano David è il frontman dei Måneskin. E ha uno stile che non passa inosservato.

Mettiamolo subito in chiaro: uno come lui o ti piace o lo detesti. E se i detrattori sono tanti, altrettanti sono i fan che hanno visto da subito in questo diciottenne romano una vera icona di stile.

Ci vuole carattere per risultare a proprio agio con un completo leopardato, con smalto e bijoux vistosi, camicie floreali e colli in pelliccia. E ce ne vuole tantissimo per scatenarsi su un palo da lapdance indossando tacchi vertiginosi, hot pants e top a rete.

Chi non lo ama lo accusa di essere un fake ma per noi, che come avrete capito lo abbiamo preso in simpatia, è una ventata di freschezza nel panorama musicale italiano. La voglia di sperimentare in modo audace con abbinamenti che certo sono già visti (lungi da noi dargli dell'avanguardista), va comunque premiata.

E non siamo i soli a pensarlo, tanto che brand prestigiosi come Fendi e Valentino hanno invitato lui e i Måneskin al completo nel front row delle loro sfilate maschili.

Vogliamo raccontarvi lo stile di Damiano David punto per punto:







L'animalier







L'avrete sentito ruggire sul palco, l'avrete visto muoversi come un felino: ed eccolo ospite a Che tempo che fa con un completo leopardato. La camicia con colletto alla coreana ingentilisce l'insieme.







Boho-chic





Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial) in data: Dic 30, 2017 at 11:39 PST

Una cosa che emerge particolarmente dagli scatti che troviamo sul suo profilo Instagram, ma anche dai look visti durante XFactor, è la sua predilezione per dettagli bohémien. Dai colori alle stampe, dai gilet ai monili.







#maisenza: il capello









Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar) in data: Lug 22, 2017 at 11:01 PDT

Aldilà della manicure total black e dei gioielli vistosi, il dettaglio che non gli manca quasi mai è il cappello. Modello fedora ma a tesa più larga.





Bucolico





Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar) in data: Set 23, 2017 at 5:00 PDT

Dal bohémien al "bucolico" il passo è breve: ama le camicie floreali, oversize, dal sapore vintage. E le abbina a jeans a vita alta in stile anni 70.







Glam rock





Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar) in data: Nov 23, 2017 at 2:38 PST

Abbiamo appena citato gli anni 70 che sembrano per lui una vera fonte di ispirazione, soprattutto con il trend del glam rock. Frange, pelle (quella della giacca, ma anche la sua in bella vista) in un tributo ai grandi front man di quegli anni.





Hardcore









Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial) in data: Nov 30, 2017 at 2:32 PST

Per descriverlo, all'inizio, abbiamo usato il termine "imprevedibile". Alzi la mano chi non ha spalancato gli occhi davanti a questa esibizione: un palo da lap dance, degli stivali in vinile (con tacco e plateau, proprio così), shorts e top a rete. Un tributo al glam rock molto audace che, se non fosse per l'attitude giusta, si sarebbe potuto trasformare in un disastro. E invece...









Total black









Non solo sperimentazioni eccentriche: anche i grandi brand hanno messo gli occhi sui Måneskin ed eccoli qui, alla sfilata di Valentino a Parigi. Per Damiano un look total black raffinato, l'ennesima trasformazione, questa volta in chiave super chic.