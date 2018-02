Scopriamo insieme chi sono le celeb più glamour degli ultimi 7 giorni



Le star meglio vestite della settimana? In cima alla lista c'è lei, Dakota Johnson, da ieri nelle sale con l'atteso "Cinquanta sfumature di rosso", ultimo capitolo della fortunata trilogia. L'attrice si è presentata allo show condotto da Jimmy Fallon con un mini abito di Versace super sexy, munito di spacchi laterali e bottoni dorati.

A farle compagnia alcune delle star che hanno solcato il red carpet dell'amfAR Gala a New York: Sienna Miller nell'abito di Dior con lunga gonna plissé, Sara Sampaio nel gown dress nero con cristalli di Armani Privé e Hailey Baldwin nel longdress avorio con ricami in pizzo e piume di Roberto Cavalli.

Sempre cool anche Gigi Hadid che, smessi momentaneamente i panni da top model sexy, ha indossato un look di Vivienne Westwood davvero niente male.

Scopriamo insieme chi sono le altre Best Dressed of the week.





Dakota Johnson in Versace allo show di Jimmy Fallon.

Credits: Getty Images





Sienna Miller in Christian Dior.

Credits: Splashnews





Sara Sampaio in Armani Privé all'amfAR Gala.

Credits: Splashnews





Joan Smalls in Dolce & Gabbana all'amfAR Gala.

Credits: Splashnews





Saoirse Ronan con tubino bianco e sandali Isadora di Charlotte Olympia.

Courtesy of Press Office





Hailey Baldwin in Roberto Cavalli all'amfAR Gala.

Credits: Splashnews





Angelina Jolie con il cappotto "mod. LABBRO' di Max Mara.

Courtesy of Press Office





Barbara Palivin in Alberta Ferretti.

Courtesy of Press Office





Carolina Crescentini in Gucci alla press conference di "A casa tutti bene".

Courtesy of Press Office





Gigi Hadid in Vivienne Westwood.

Courtesy of Press Office