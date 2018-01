Con quale look le star hanno affrontato red carpet e party esclusivi nel corso degli ultimi 7 giorni? Ecco quelle che ci sono piaciute di più...

Chiara Ferragni al Gran Ballo organizzato da Dior a Parigi durante la Haute Couture in un sontuoso e romanticissimo abito in tulle nero e rosa.

Kasia Smutniak impeccabile nel longdress nero con dettagli cut-out di Valentino, scelto per la prima di Made in Italy, il nuovo film di Ligabue che la vede protagonista.

E ancora, la style icon Olivia Palermo tra gli ospiti nel parterre di Valentino con un total look a tinte pastello super super chic della maison.

Il denominatore comune di queste star? Semplice, sono loro le Best Dressed of the week, ossia le celeb che più ci hanno convinto con il loro stile nel corso della settimana. Scoprite insieme a noi chi sono le altre.





Chiara Ferragni in Dior Couture.





Credits: Getty Images

Kasia Smutniak in Valentino.





Credits: Splashnews

Olivia Palermo in Valentino.





Courtesy of Press Office

Caroline Daur alla sfilata di Jean Paul Gaultier Couture.





Credits: Splashnews

Gal Gadot in Mugler.





Credits: Splashnews

Sara Sampaio alla sfilata di Elie Saab Couture.





Credits: Getty Images

Kate Hudson in Valentino.





Courtesy of Press Office

Gemma Arterton in Dior Couture.





Credits: Getty Images

Gala Gonzalez da Elie Saab Couture.





Credits: Getty Images