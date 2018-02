Ex corteggiatrice di "Uomini e Donne", oggi mamma e influencer con oltre un milione e 600mila follower su Instagram, Beatrice Valli ha uno stile tutto da scoprire.





Nel panorama delle influncer italiane il suo nome e il suo milione e 600mila follower cominciano a farsi notare parecchio. Beatrice Valli, 23 anni, fino a qualche tempo fa, era nota solo al pubblico televisivo di "Uomini e Donne" e ai patiti di gossip.

La ragazza, infatti, ha preso parte dello show di Maria di Filippi, nel ruolo di "corteggiatrice" ed è diventata famosa per la sua storia d'amore con il "corteggiato" Marco Fantini, liason uscita dagli studi televisivi, e diventata poi realtà.

I due sono, infatti, una coppia felice e affiatata e, da poco meno di un anno, genitori di una bimba, la piccola Bianca, che si è aggiunta alla loro giovane famiglia composta anche da Alessandro, il figlio di 5 anni che Beatrice ha avuto a 18 anni dal calciatore Nicolas Bovi.

Oggi Beatrice, che ha da sempre coltivato il sogno di lavorare in tv e nel mondo dello spettacolo, ha trovato nei social, e con Instagram in particolare, uno strumento perfetto per farsi conoscere da un pubblico più vasto.

La Valli, con i suoi oltre 1 milione e 600mila follower che ogni giorno seguono con entusiasmo la sua vita personale e professionale, è una delle influencer più seguite nel nostro paese e molti brand se ne sono accorti, scegliendola come volto o "ambassador".

I suoi look, che si tratti di quello per una passeggiata con i bimbi e Marco o per un impegno ufficiale (La Valli ha sfilato sul red carpet dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia), riscuotono decine di migliaia di like nel giro di pochssimo.

Ma cosa piace e colpisce ogni giorno migliaia di fan nel profilo IG di questa ragazza? Beatrice è un mix di fascino "acqua e sapone", piglio spontaneo e stile da "ragazza della porta accanto" in cui tante giovani si rispecchiano e possono ritrovarsi.

Abbiamo raccolto gli outfit di Beatrice Valli che ci sono piaciuti di più:





Minimal-chic con pantaloni bianchi, maglia a collo alto nera di Falconeri e "cap" check con visiera.

Look "street" per un pomeriggio in centro a Milano: maglia a righe mixata a pantaloni chinos e sneakers.

In versione "sporty", tutto Puma.

Super chic il completo "tuxedo" color cipria firmato Atelier Emé.

Il coat per l'inverno? Rosso e personalizzato, di Tailoriytaly.

In montagna tra le nevi e le vette con dress bianco in maglia di Maje, Mou boots e soprabito silver di Golden Goose.

Un look street "easy & cool": maglia a costine, pants "sporty" e puffer jacket di Asos.

Con un sontuoso abito in pizzo nero di Atelier Emé.

Immancabile nei suoi look il "cap" con visiera!

Stile mariniére con maxi maglia a righe.

