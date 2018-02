Angelina Jolie, Saoirse Ronan, William e Kate: ecco chi c'era, e cosa indossava, sul red carpet dei BAFTA



Red carpet austero quello dei BAFTA 2018. A Londra vanno in scena gli "Oscar britannici" e le star che si sono date appuntamento hanno scelto di farlo indossando, per la maggior parte, abiti neri.

Angelina Jolie, Saoirse Ronan, Margot Robbie: queste sono solo alcune delle celebrities che hanno scelto il total black, quasi a voler portare anche sul primo degli importanti eventi europei la protesta del movimento #TimesUp.

A infrangere il diktat, sebbene non fosse stato dichiarato come ai Golden Globes di inizio gennaio, ci hanno pensato in poche: Catherine Middleton in verde con punto vita a impero a sottolineare il pancione, e Victoria Bonya, con un minidress tempestato di paillettes. Se tra le due la prima è risultata elegantissima, come vuole l'etichetta, la seconda ci è sembrata l'esatto opposto.

Salvo questo scivolone, gli abiti che stiamo per farvi vedere sono stati un vero incanto, lucenti, ricamati e sofisticati.





Gli abiti dei BAFTA 2018 Angelina Jolie in RALPH&RUSSO.



Saoirse Ronan in CHANEL, scarpe e clutch JIMMY CHOO, gioielli CARTIER.



Jennifer Lawrence in DIOR.





Catherine Middleton in JENNY PACKHAM.



Emma Roberts in SCHIAPARELLI.



Margot Robbie in GIVENCHY COUTURE.





Greta Gerwig in JONATHAN COHEN.



Lupita N'Yongo in ELIE SAAB.



Lily James in BURBERRY e Gemma Arterton in ALBERTA FERRETTI.





Salma Hayek in GUCCI.



Kate Mara in DIOR.



Naomie Harris in Zuhair Murad.





Rachel Weisz



Octavia Spencer in SACHIN&BABI.



Haley Bennett





Natalie Dormer



Rebecca Ferguson in STELLA MCCARTNEY.



Helena Bonham Carter





Annette Bening in FABIANA MILAZZO.



Allison Janney in BIBHU MOHAPATRA.



Ruth Wilson in DIOR.





Gugu Mbatha-Raw in CARDINALI.



Celia Imrie



Cressida Bonas





Leslie Bibb in YANINA COUTURE.



Victoria Bonya



Sophie Cookson





Anya Taylor-Joy in DOLCE & GABBANA e Letitia Wright

Karen Gillan



Amy Jackson





