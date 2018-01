Trovare un look per la palestra che sia comodo ma anche cool non è un'impresa semplice: ecco 10 mise delle star a cui ispirarsi per un risultato top

Alzi la mano chi non si è mai trovata in piedi davanti all'armadio a interrogarsi sul look più adatto da indossare in palestra.

E con "più adatto" intendiamo che sia, ovviamente, comodo per potersi allenare come si deve (fare finta purtroppo non serve!).

Ma pur sempre con un occhio di riguardo allo stile, che non guasta neanche in questa occasione. Perché, diciamolo, ok la praticità ma magliettona informe e vecchi leggings non sono la scelta giusta da sfoggiare tra il tapis roulant e la panca per i pesi.

Per non sbagliare abbiamo sbirciato tra gli outfit delle star: eccone 10 cool al punto giusto da cui prendere spunto.









Olivia Palermo punta sulla semplicità di felpa tecnica con cappuccio e leggings blu elettrico, ma con trainer shoes en pendant.





Leggings anche per la modella Gigi Hadid che li abbina però a un crop top che mette in mostra la pancia (ultra piatta, beata lei).





Alessandra Ambrosio gioca con i dettagli cut-out sia sulla blusa che sui pantaloni. Al posto del classico borsone da palestra sfoggia però un secchiello di Louis Vuitton.





Selena Gomez sceglie invece un paio di shorts Puma con bra in coordinato. Top le sneakers bianche come i calzetti.









Sara Sampaio completa il suo look da trainer con una tracolla cipria super chic. Che sia pronta per l'aperitivo con le amiche post allenamento?









La top Elsa Hosk sceglie un dettaglio coloratissimo come le sneakers fucisa per dare un tocco glam al suo look basic.





Felpona con scritta, leggings e zainetto capiente per la collega Karlie Kloss.





Kendall Jenner opta per un colore allegro e positivo come il giallo per una sferzata di energia.





Stile anni 90 per la mise di Lily Collins: bomber con patches, leggings e occhiali scuri.





Look total black e baseball cap d'ordinanza per la modella Martha Hunt.