Lo “stato di Grazia” è quello che si prova leggendo il nostro giornale. Ma è anche il nuovo hashtag per condividere le nostre emozioni. Inoltre così abbiamo chiamato una serata con gli amici del magazine. Per iniziare a celebrare gli 80 anni

C’è Eros Ramazzotti che sfoglia il giornale, le influencer che scattano selfie e tutti gli invitati sono deliziati dalle creazioni dello chef stellato Andrea Berton, che li accoglie nel suo ristorante a Milano, tra gli allestimenti curati da Tearose e un dono inatteso per le ospiti: un bracciale della collezione Infinity, che ricorda l’8 rovesciato di “Young since 1938”, giovane dal 1938, lo slogan scelto per gli 80 anni di Grazia.

È lunedì 15 gennaio e in questo appuntamento dedicato al nostro anniversario il direttore Silvia Grilli accoglie personaggi della moda, della musica, del cinema, della letteratura, e racconta quello che tanti le confessano: sfogliare il nostro giornale è un’esperienza preziosa. Lo “stato di Grazia” è questa emozione esclusiva, la lettura di un oggetto prezioso, fatto di carta.

La festa infinita di Grazia Victoria Cabello

Stefania Rocca

Matilde Gioli



Eva Riccobono

Francesco Scianna

Francesca Campioli e Carlo Mandelli



Andrea Berton e la moglie Sandra

Candela Pelizza

Evelina Rolandi e Davide Oldani



Micol Sabbadini

Tamu McPherson

Così agli ospiti dell’evento si chiede di condividere quel che provano, postando la loro immagine sui social network mentre leggono il magazine. Rivolgiamo lo stesso invito a voi lettrici: usate l’hashtag #InStatoDiGrazia per rappresentare le vostre emozioni, sarà il nostro modo per celebrare insieme gli 80 anni del magazine.











Photos: Marco Erba