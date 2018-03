Amore, tradimenti e vendette sono i temi di Lovers, il film di Matteo Vicino interpretato da Primo Reggiani, che ha trionfato in 13 festival internazionali. Per voi lettrici abbiamo organizzato due speciali anteprime a Roma e a Bologna. Scriveteci per partecipare

Dopo tanta attesa, arriva il film italiano indipendente che ha ricevuto più riconoscimenti internazionali. Interamente girato a Bologna, Lovers è il terzo lungometraggio del regista bolognese Matteo Vicino, selezionato e premiato in 13 manifestazioni, da San Francisco a Lisbona, a Londra, dove ha vinto come miglior film al Crystal Palace International Film Festival.



Sarà nelle sale italiane dal 5 aprile, ma Grazia e il marchio di alta gioielleria Tiffany & Co. organizzano due anteprime esclusive per le nostre lettrici nelle due città, Roma e Bologna, dove si svolge l’intera vicenda di Lovers.



L’appuntamento è per mercoledì 7 marzo a Bologna, alle 20.30, al cinema Medica Palace di via Monte Grappa 9/B e per mercoledì 14 marzo a Roma, alle 20.30, al cinema Moderno in piazza della Repubblica 43/45: in sala ci saranno il regista e il cast.





Per partecipare

BOLOGNA

Per partecipare all’anteprima bolognese scrivete un’email a graziamoviebologna@mondadori.it indicando nome, cognome e numero di telefono.



ROMA

Per chi vuole vedere il film a Roma l’email è graziamovieroma@mondadori.it.



Il film è in quattro episodi interpretati dagli stessi giovani attori: Primo Reggiani, Antonietta Bello, Margherita Mannino e Luca Nucera, affiancati da un volto noto come Ivano Marescotti. Si tratta di una storia romantica, divertente, ma anche noir. Tutto gira intorno a quattro amori e altrettante ossessioni e vendette che iniziano in una piccola libreria e che, dopo diversi intrecci, si concludono nello stesso luogo. Vi aspettiamo per trascorrere insieme una serata di grande cinema.