Una esclusiva selezione degli oggetti del desiderio di Clara Nanut, fondatrice del blog di fashion e lifestyle Gourmode.

Dalla evergreen Bamboo Bag di Gucci agli stivaletti Barbanera dedicati a David Bowie scoprite la wishlist di Clara e lasciatevi ispirare!





1. CHINA GIRL BOOTS DI BARBANERA: “Oh, you’re such a mess without your China Girl”… è proprio in onore di David Bowie che Barbanera ha creato questo stivaletto super cool. La mia combinazione preferita? In camoscio nero con un fulmine rosso.

2. LIMANAKAIA EAU DE PARFUM DI PIERRE GUILLAME: come chi mi segue sa, il mio cuore si è spiaggiato sulla tiepida sabbia greca, come quella della spiaggia di Limanakia, sulla Riviera di Atene. Un profumo che sa di vento e sale marino, ma ha un fondo di dolcezza, come i baci che ti puoi scambiare su quella spiaggia.









3. BAMBOO BAG DI GUCCI: “vabbè, GRAZIE” - direte. Ok ok, avete ragione, ma è nella mia wish list da anni, appena mi decido è sempre sold out. È un classico, con un twist tropicale, molto Clarita… j’adore.

4. ORIGINAL ACHILLES LEATHER SNEAKERS DI COMMON PROJECTS: io non sono una da sneakers ma queste le adoro. Semplici, eleganti, essenziali, fatte per sdrammatizzare abiti haute couture. Io le ho scelte all white everything with a silver touch! Va bene le sneakers, ma non esageriamo.

5. RIVIERA CAP DI LACK OF COLOR: le instagrammer conoscono bene questo accessorio di gran voga in questa stagione. Mascolino e sexy allo stesso tempo, non naïf come un basco francese, nemmeno boyish come un cappellino da baseball… dona un look autoritario e misterioso, come fossi il comandante glamour della marina francese.









6. PIATTI BY LA DOUBLE J + BITOSSI HOME: un tripudio di fantasie dove ogni pietanza sembrerà più buona e gustosa… forse la strategia migliore per iniziare una dieta efficace o più probabile per lasciare di stucco i vostri ospiti. La mia fantasia preferita? La Pavone.









7. BODY CON PALME DI MIMÌ À LA MER: accessorio da lolita 2017 che ama le trasparenze e i glitter esotici e che si comprerebbe tutta la collezione Mimì À La Mer perché l’adora alla follia.









8. ABITO KIMONO DI RIXO LONDON: loungewear è il concept del momento, tutto ciò che viene dall’abbigliamento da casa: pantofole, vestaglie, pigiami… diventa un accessorio super cool e versatile, adatto per i tempi moderni. Come questo kimono a stampa giapponese, come vestito oppure aperto con i jeans, j’aime!

9. CAMEL COAT DI MAXMARA 101801: ho ricevuto questo pezzo da collezione per il mio compleanno/ Natale di quest’anno e forse anche del prossimo (fatto da trattare) e lo tengo pure per dormire. Pezzo timeless più che all’ultima moda, ma ambiamo ad avere stile o ad essere una pecora tra il gregge?

10. TEIERA DI RICHARD GINORI: dal 1735 il re della porcellana è Richard. Quelle decorate a mano sono la mia passione, in particolare nella collezione orientale italiana color giallo canarino. Salsiere, zuppiere, tazze, vasi e candele… io vi consiglio di iniziare dalla teiera e continuare la vostra pregiata collezione a poco a poco.